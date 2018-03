Swedish House Mafia + FÖLJ

Swedish house mafia: ”Det var dags”

Återförenades på Ultra i Miami

NÖJE 26 mars 2018 03:55

They came, they raved, they loved – igen.

Det var fem år sedan sist men inatt återförenades Swedish house mafia.

– Det var dags, säger gruppen.

Den sista akten på söndagens spelschema under musikfestivalen Ultra i Miami har hållits hemlig. Men nu kan Nöjebladet bekräfta att Swedish house mafia kommer att återförenas på festivalens huvudscen vid 04, svensk tid.

Gruppen, som består av av Axel ”Axwell” Hedfors, Sebastian Ingrosso och Steve Angello, har inte spelat ihop på fem år. Fram tills nu.

– Det var dags, säger trion i ett pressmeddelande.

Och mycket riktigt. Vid 04 blev scenen kolsvart. Plötsligt lystes den upp av stora strålkastare och blinkade ett antal gånger innan trion uppenbarade sig inför ett vrålande publikhav.

– Jag heter Axwell. Det här är Sebastian Ingrosso och det här är Steve Angello. Och Miami, ni vet att vi är Swedish house mafia, vrålade Axwell minuter in i spelningen.

”En speciell natt”

Trion bjöd på flera av sina stora hitlåtar. Bland annat ”Leave the world behind”, ”In my mind”, ”Antidote”, ”Save the world” och ”Don’t you worry child”. Under spelningen tackade de Miami.

– Tack Miami, på många nivåer. För det här är en speciell natt för oss och jag hoppas att det är en speciell natt för er också. Det här är inte bara Swedish house mafia som återförenas. Det här är vänner som inte setts på fem år som återförenas tillsammans med er.

Framträdandet pågick i en timme och avslutades med ett stort fyrverkeri och två meningar från Axwell.

– Ultra miami, tack för att ni tog emot oss. Det är Swedish house mafia for life this time.

Tog farväl med turné

2012 gav sig gruppen ut på en avskedsturné ihop med stopp i bland annat Sverige. Under tre spelningar på Friends Arena med över 100 000 i publiken tog de farväl av sina svenska fans. I mars 2013 gjorde de sin allra sista spelning som ägde rum på just Ultra i Miami.

Efter att trion splittrats fortsatte Sebastian Ingrosso och Axwell sitt samarbete medan Steve Angello jobbade vidare på eget håll.

Inför festivalen, som har 20-år jubileum i år utlovade festivalens vd, Russell Faibisch stora planer.

– För 20-års jubileet visste vi att vi skulle behöva leverera något enormt. Något unikt som bara kan ses på Ultra. Det är på gång. Det enda jag kan säga är att förvänta er det oväntade, sa han i en intervju med Magnetic Magazine i januari.

Rykten har cirkulerat

Rykten kring återföreningen har cirkulerat i flera veckor och mycket pekade på att gruppen skulle dyka upp i Miami.

Som Nöjesbladet rapporterade under lördagen tog ryktena fart redan tidigt i mars efter att gruppen uppdaterat sin profil- och bakgrundsbild på Facebook. På Instagram och Twitter har bilder cirkulerat som föreställer både kläder och planscher med gruppens namn och söndagens datum.

Märket Palm Angels, som tidigare samarbetat med Axwell och Ingrosso publicerade under lördagen en bild på Instagram som föreställde en jeansjacka med gruppens namn och söndagens datum.

”25 mars 2018. Legenden om Fenix”, löd bildtexten.

Dessutom publicerade den amerikanska dj:n Deorro en bild på Twitter med datumet 25 mars och en bild på gruppens klassiska logga: De tre prickarna.

