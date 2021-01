Halsey är gravid – artistens överraskning på Instagram

Halsey är gravid.

Det meddelar stjärnan själv med flera gravidbilder på Instagram.

”Surprise!”, skriver stjärnan.

Den amerikanska artisten och stjärnan Halsey, som egentligen heter Ashley Nicolette Frangipane, 26, är gravid med sitt första barn.

Stjärnan överraskade sina nära 23 miljoner Instagramföljare på onsdagen med tre gravidbilder.

”Surprise!”, skriver hon tillsammans med tre emojis: En vällingflaska, en regnbåge och bebisängel.

Ny pojkvän

Inom loppet av första timmen har inlägget fått fler än två miljoner gilla-markeringar.

Taggat i inlägget är manusförfattaren Alev Aydin, som de senaste månaderna ryktats vara Halseys pojkvän. Alev Aydin har delat Halseys inlägg på Instagram stories tillsammans med två hjärtemojis, men de har aldrig offentligt pratat om sin relation.

Halsey har tidigare haft ett uppmärksammat förhållande med rapparen G-Eazy, som tog slut 2018.

Bland Halseys mest kända låtar finns bland andra ”You should be sad”, hitten ”Without me”, som har 1,2 miljarder lyssningar på Spotify och låten ”Closer” med The Chainsmokers som har nära två miljarder lyssningar.

Publicerad: 27 januari 2021 kl. 20.00

