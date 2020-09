"Schitt's Creek" stor vinnare vid Emmygalan

Av: TT

Publicerad: 21 september 2020 kl. 01.58

Uppdaterad: 21 september 2020 kl. 06.49

Foto: ABC/AP/TT 24-åriga Zendaya blev den yngsta kvinnliga skådespelaren hittills att ta hem en drama-Emmy för sin insats i "Euphoria".

"Watchmen" och "Succession" tillhörde vinnarna. Men Emmynatten ägdes främst av "Schitt's Creek", när inget var som vanligt då tv-världen skulle firas coronasäkert.

– Välkommen till pand-Emmys, hälsade värden Jimmy Kimmel.

Det var inte mycket som var som vanligt vid nattens sändning av Emmygalan. Utanför Staples Center i Los Angeles, därifrån galan sändes, var det öde.

I stället för att posera framför kamerablixtrar på röda mattan fick de nominerade och de flesta prisutdelarna – liksom övriga intresserade – följa och delta i galan hemifrån. Fler än 100 nominerade filmades i sina hem, och en del vinnare fick sina statyetter av en person klädd i en smokingliknande skyddsdräkt. Dräkterna har skapats av Katja Cahill och Guy Carrington, i samarbete med en skyddsdräktstillverkare.

"Schitt's Creek" skrev historia under den udda galan. Den kanadensiska komediserien följer en välbärgad familj som hamnar i ekonomisk kris och tvingas flytta till lilla Schitt's Creek.

Foto: ABC/AP/TT Julia Garner prisades för sin skådespelarinsats i "Ozark".

Catherine O'Hara och Eugene Levy prisades för bästa huvudroller i en komedi. Strax därefter fick Dan Levy hålla tre tacktal i rad, då serien tog hem manus- och regipriserna, liksom han själv för bästa manliga biroll i en komediserie. Sedan tog Annie Murphy hem den kvinnliga birollsstatyetten och serien knep av bara farten dessutom bästa komediserie.

Enligt The Hollywood Reporter är det rekord i antal Emmys för en enskild säsong av en komediserie, totalt fick serien nio stycken tillsammans med de två priserna som delades ut tidigare i veckan.

Foto: ABC/AP/TT Jesse Armstrong valde att otacka coronaviruset, Donald Trump och Boris Johnson, när han tog emot priset för bästa dramaserie.

Ruffalo fick pris

När komedipriserna var avklarade kunde strålkastarljuset delas något, och flera serier hade i alla fall något att fira. HBO:s "Succession" tog hem manus- och regipris för dramaserie, liksom det finaste priset för bästa dramaserie. Kanalens "Watchmen" plockade ett par skådespelarpriser (Regina King för bästa kvinnliga huvudroll i en miniserie och Yahya Abdul-Mateen II för bästa manliga biroll), liksom bästa miniserie.

Viss politik smög sig in under galan, inte minst mångfaldsfrågor och Black lives matter. Mark Ruffalo uppmanade folk att rösta för ett enat USA senare i höst, när han tog emot priset för bästa huvudroll i en miniserie för "I know this much is true".

– Rösta för kärlek, medkänsla och vänlighet, sade han.

"Successions" manusförfattare Jesse Armstrong ägnade sitt tal till att otacka när han tog emot priset för bästa dramaserie.

– Jag vill säga otack till viruset, för att det håller oss isär i år. Jag vill säga otack till president Trump för hans kassa och okoordinerade svar. Otack till Boris Johnson som gör samma sak i mitt land, otack till alla nationalister och alla nationalistiska regeringar i världen som är motsatsen till vad vi behöver just nu. Och otack till alla mediemoguler som låter dem sitta kvar vid makten.

Foto: ABC/AP/TT Nasa-astronauten Christopher Cassidy skickade en hälsning från rymdstationen ISS.

Leddes av Kimmel

Galan leddes av programledaren och komikern Jimmy Kimmel, som i sitt inledningsanförande skojade friskt, både om det faktum att han i princip var ensam i den jättelika byggnaden och om pandemin i allmänhet.

– Man kan inte ha ett virus utan en värd, sade han.

Han ställde också den relevanta frågan om varför det hålls en gala mitt under en pandemi och pågående brandkatastrof i USA.

– För att det är roligt, och det behöver vi just nu, sade han.

Foto: ABC/AP/TT Catherine O'Hara inledde priskavalkaden för "Schitt's Creek".

FAKTA Fakta: Emmyvinnare 2020 (i urval) Bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie: Catherine O'Hara ("Schitt’s Creek") Bästa manliga huvudroll i en komediserie: Eugene Levy ("Schitt's Creek") Bästa komediserie: "Schitt’s Creek" Bästa kvinnliga huvudroll i en miniserie: Regina King ("Watchmen"). Bästa manliga huvudroll i miniserie: Mark Ruffalo ("I know this much is true"). Bästa miniserie: "Watchmen". Bästa kvinnliga huvudroll i dramaserie: Zendaya ("Euphoria"). Bästa manliga huvudroll i en dramaserie: Jeremy Strong ("Succession"). Bästa dramaserie: "Succession". LÄS MER

