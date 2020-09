Willie Nelson rökte på med presidentens son – i Vita huset

Jimmy Carter om countrylegendarens besök

Av: Christina Nordh

Publicerad: 14 september 2020 kl. 19.52

Foto: Gerald Herbert / TT NYHETSBYRÅN Willie Nelson hade ett turnéstopp i Vita huset 1980.

De blev höga som hus – på taket till Vita huset.

Nu berättar expresident Jimmy Carter om vad som hände med Willie Nelson.

– Han säger att han rökte gräs med en av de anställda i Vita huset. Det är inte riktigt sant. Det var faktiskt en av mina söner, säger han.

Under den välkammade ytan var det andra tongångar för USA:s 39:e president, Jimmy Carter. Musik har alltid legat honom varmt om hjärtat – han kallades ju också för rock’n’roll’-presidenten. I dagarna släpps en ny dokumentär om honom, där han bekräftar ett gammalt rykte.

En av dem som hade turnéstopp i Vita huset var countrylegendaren Willie Nelson.

I sin självbiografi från 1988 skrev sångaren om att han rökte gräs, ”en stor fet Austin-torped” i Vita huset.

Det hände den 13 september 1980 och Jimmy Carter var mitt inne i en valkampanj för att bli återvald. Motståndaren var Ronald Reagan.

Foto: John Amis / TT NYHETSBYRÅN Jimmy Carter berättar om mötet i en ny dokumentär.

Gästades av Cher och Bob Dylan

Nu berättar Jimmy Carter, 95, i dokumentären att Nelson rökte ihop med en av hans tre söner, men vill inte berätta vem, skriver Los Angeles Times.

Jimmys son Chip har däremot antytt att det var han som följde med Willie Nelson uppför trapporna.

– Vi bara fortsatte att gå tills vi kom till taket där vi lutade oss mot flaggstången högst upp och tände på, säger Chip Carter.

Under Jimmy Carters fyra år som president gästades Vita huset av förutom Willie Nelson bland andra Bob Dylan, Loretta Lynn, Sarah Vaughan, Linda Ronstadt, The Staple Singers och Cher. När Crosby, Stills and Nash dök upp oinbjudna en gång såg Carter till att rensa i almanackan för att kunna ta emot dem, enligt Los Angeles Times.

