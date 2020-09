Simon är troende, polyamorös – och tävlar i ”Paradise hotel”

Förra ”Idol”-deltagaren: Jag predikade i huset

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 23 september 2020 kl. 13.36

Simon Weidersjö tog sig inte hela vägen till fredagsfinaler i ”Idol” – nu tävlar han istället i ”Paradise hotel”.

Att han beskriver sig som religiös och polyamorös väckte uppseende bland dokusåpadeltagarna.

– Det är tudelade meningar och verkligen så bland mina vänner och i min familj, säger han.

Han har ställt upp i både ”Talang” och ”Idol”. 2016 tog han sig till slutaudition i TV4:s artistsåpa, men föll på mållinjen i en tittaromröstning som gjorde att han inte tog sig vidare till kvalveckan.

Nu tävlar Simon Weidersjö, 25, i stället i TV3:s och Viafrees skandalsåpa ”Paradise hotel”. Han blev headhuntad till serien och tackade ja efter att ha fått löfte från tv-produktionen att ta med sig sitt piano till Mexiko.

– Pianot är med på hotellet, jag sover typ bredvid det, säger han när Aftonbladet träffar årets deltagare under en pressträff.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Simon Weidersjö är kristen och polyamorös.

”Inte klassisk PH-deltagare”

Vad sa de andra deltagarna om ditt piano?

– De blev förvånade. Men de verkar bli det gång på gång. Jag är inte den klassiska ”Paradise hotel”-deltagaren direkt, de hade svårt att placera mig helt enkelt.

Simon berättar att han gärna predikade om sin religiösa tro för de andra deltagarna under sin medverkan i dokusåpan.

– Jag tror på gud, att gud är allsmäktig, att gud är evig och att gud finns med oss alla hela tiden och att han är här och närvarande. Sen kan man kalla gud för olika saker, den eviga källan, energin, kärleken, det finns olika benämningar. Jag är inte fast vid nån specifik religion utan tar lärdomar från flera olika. Jag läser bibeln och lär mig vad Jesus sa, men jag läser också koranen och hur den religionen uppfattar gud.

Präster i familjen

Han beskriver sig som en ”preacher som är öppen och inbjudande”.

– Jag predikade om min tro inne i huset. jag känner att jag gör det vardagligen också. Det går lite i generna, min farfar var präst och många av mina kusiner är också präster inom den kristna religionen. Jag tycker det är häftigt, det är mer att jag berättar vad jag tycker och man resonerar.

Simon Weidersjö beskriver sig också som polyamorös, att han skulle kunna ha ett förhållande med flera personer samtidigt.

– Det finns väldigt många härliga människor i världen, inte minst kvinnor. Många vackra, intelligenta, härliga tjejer som det är lätt att bli kär i. Och jag har blivit kär i flera tjejer förut. Jag är inte kär i nån tjej just nu, men jag vet att jag har blivit det förr och jag vet att min kärlek inte har några begränsningar. Om jag känner kärlek för flera personer så vill jag inte känna mig begränsad vid att låsa mig vid en.

Polyamorös – men sexuellt återhållsam

Det låter mer som att du vill ligga med många tjejer?

– Jag är ganska återhållsam med min sexualitet och jag låter inte vem som helst komma intimt till mig. Även fast jag kan känna attraktion till flera så är jag ganska återhållsam till min sexualitet men när det kommer till kärlek så är jag väldigt öppensinnad.

Hu reagerade de andra deltagarna när du berättade att du var polyamorös?

– Det är tudelade meningar och verkligen så bland mina vänner och i min familj. Vissa tänker att ”Du är så kärleksfull och skön, Simon, go for it”. Men vissa tycker att det där kommer inte hålla, svartsjuka, dramatik, att det är en drömvärld och som du sa att jag bara vill ligga med många tjejer. Jag säger att jag har en stor aptit på livet och att jag är öppensinnad. Det betyder inte att jag kommer vara tillsammans med flera, just nu har jag inte en tjej över huvud taget.

”Paradise hotel” sänds måndag till onsdag 22.00 på Viafree.

