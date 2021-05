Realitystjärnornas fest väcker stor ilska – nu försvarar sig deltagarna

Uppgifter: 70 personer festade i samma villa

Publicerad: 02 maj 2021 kl. 17.49

Uppdaterad: 02 maj 2021 kl. 18.14

Ett 70-tal personer festade ihop under valborgshelgen, däribland flera stora influencers och tv-profiler.

Nu försvarar sig deltagarna mot allmänhetens hårda kritik.

”Sådana här fester är det hela tiden bara det att ingen ser eller vet”, skriver ”Paradise hotel”-vinnaren Hannah Klostermann i meddelande till Aftonbladet.

Under valborgshelgen syntes flera influencers och profiler kända från realityprogram som ”Paradise hotel” och ”Ex on the beach” delta i en stor fest.

Pandemilagen säger att allmänna sammankomster med fler än åtta personer är förbjudna. Trots det syntes betydligt fler personer i samma lokal när filmer från tillställningen spreds på sociala medier, något som Bloggbevakning var först med att uppmärksamma.

Enligt uppgifter till Aftonbladet ska festen ha ägt rum i en villa i Tyresö utanför Stockholm. Ett 70-tal personer ska ha deltagit i tillställningen.

Influencerfesten väcker ilska

Den stora festen har väckt ilska hos många, och de som deltog får nu kritik från flera håll. Många menar att det är fester som dessa som bidrar till smittspridningen av corona.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD, JERKER IVARSSON, MAGNUS SANDBERG Fyra av realityprofilerna på festen, från vänster Emma Hellström, Arvid Stenbäcken, Hannah Klostermann och Haidar Juma.

En av de som syns i filmerna från festen är realityprofilen Haidar Juma, 29. För Aftonbladet berättar han att han har haft corona och därmed också har antikroppar.

”Sedan trodde jag inte att det skulle vara så många personer på festen”, skriver han i ett meddelande.

Även ”Paradise hotel”-vinnaren Hannah Klostermann, 23, och realityprofilen Emma Hellström, 27, deltog i festen, men de båda säger att de endast var där en kort stund på dagen. När folket strömmade in lämnade de lokalen.

”Men sådana här fester är det hela tiden bara det att ingen ser eller vet”, skriver Klostermann i ett meddelande till Aftonbladet.

”Känner inte så mycket skam”

Arvid Stenbäcken, 28, känd från ”Paradise hotel och ”Ex on the beach”, deltog även han på festen. Tv-profilen säger att han förstår att folk blir upprörda.

– Men samtidigt så har Sverige en så skev inställning till allt. Hundratals får trängas på tunnelbanan, det finns liksom inga riktiga lagar eller regler.

Men pandemilagen säger att man får vara max åtta personer på offentliga tillställningar?

– Jo, men vad är åtta? Det känns som en siffra de bara har tagit ur luften. Vad är det för skillnad mot om man är åtta eller tio eller tolv? Ur smittspridningssyfte gör det ju inte mycket.

Men det är väl skillnad på att vara åtta och att vara så många som ni var på festen?

– Ja, men jag känner inte så mycket skam ändå. Hade vi haft total lockdown och alla hade skött sig exemplariskt så hade jag haft det. Men nu är det så många som ändå lever på som vanligt i Sverige, då gör jag det också, säger Arvid Stenbäcken.

Fler realitystjärnor på festen

I de videor som sprids på sociala medier från festen syns även tv-profilerna Sebastian Stenberg, 31, Niklas Åkerlund, 26, och Marc Stenbäck, 27. Aftonbladet har sökt samtliga, samt även arrangören.

