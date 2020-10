BTS sopar banan med alla andra pojkband

1. ”A life on our planet” (dokumentär)

En värld utan att David Attenborough är egentligen ingen värld alls.

2. ”Songs for while I’m away” (kommande film)

Det finns rockstjärnor och det finns Phil Lynott i Thin Lizzy. Efter honom borde världen över huvud taget har lagt ner begreppet rockstjärna. Det fanns, och finns, inget att tillägga.

3. ”Let me love you like a woman” (låt, Lana Del Rey)

Det finns, faktiskt, bara en Lana Del Rey. Precis som Van Morrison spelar hon egentligen bara in samma låt om och om igen. Men det är en väldigt bra låt.