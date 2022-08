Svenska gör roll i ”Game of thrones”-serie: ”Otroligt glad”

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Nanna Blondell.

Svenska Nanna Blondell gör en av rollerna i ”Game of thrones”-serien, ”House of the dragon”.

Det bekräftar HBO Max för Mattias Bergqvist i Expressens Spoiler alert. Serien har premiär den 22 augusti men det är först nu som HBO Max bekräftar att hon är med.

Nanna Blondell spelar Laena Velaryon som dotter till Steve Toussaints rollfigur Lord Corlys Velaryon.

”Jag är så otroligt glad och stolt över att vara en del av den här serien och jag är så förväntansfull på hur den kommer tas emot”, skriver Nanna Blondell i en skriftlig kommentar till Expressens Spoiler alert.

helskärm Steve Toussaint som Corlys Velaryon, ”The sea snake”.

För henne var det ”en ynnest att få jobba med alla talangfulla människor” som medverkade vid inspelningarna.