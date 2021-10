Mejla Natasha Azarmi

Slår vad om att vi redan fått uppleva den här ”Idol”-säsongens mest spännande stund

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Tack och lov för vissa deltagare.

I stunder får de den utdragna fredagsfinalen att kännas som en mäktig konsert.

”Vilken kväll!” utbrister programledarna vid flera tillfällen. Verkligen. Vilken oerhört seg och utdragen kväll. 25 minuter in och bara en deltagare har hittills hunnit sjunga.

Det nya upplägget är, som vi diskuterade sist, ingenting att hänga i granen. Men produktionen verkar inte ha några planer på att göra något åt saken. De har hittat en formula som de gärna håller fast vid: en reklampaus för varje framträdande.

Så varför känns ”Idol”-scenen så livlös?

Men precis som förra veckan finns det något helt annat – och viktigt – att glädja sig åt: framträdandena. Och det börjar explosivt. Annika Wickihalderb bjuder på en stark start med sin tolkning av Aretha Franklins ”Respect”. Hela juryn står upp, Alexander Kronlund vägrar sätta sig ner och kallar framträdandet för en comeback.

Men att tolka världens bästa låtar blir en onekligen svår uppgift för de flesta. Här finns flera låtar som bokstavligen dryper av känsla, så som ”Dancing on my own”, ”Imagine” och ”I will always love you”. Så varför känns ”Idol”-scenen så livlös? Ofta saknas både inlevelse och scenuttryck.

helskärm Jacqline Mossberg Mounkassa.

Så plötsligt händer det. Jacqline Mossberg Mounkassa förvandlar en seg fredagsfinal till en alldeles egen och mäktig konsert. När fick vi senast se en ”Idol”-deltagare blanda sång och koreografi, röra sig över hela scenen och skrika ”Sweden! Show some love to the band!”. Svar: aldrig. Inte ens tävlingens Globen-finaler har sett så mycket stjärnglans.

Sätter hela studion i trans från sin allra första ton

Det känns rentav lyxigt när Birkir Blær går upp på scen direkt efteråt och sätter hela studion i trans från sin allra första ton. Den 21-åriga islänningens tolkning av Sam Cookes ”A change is gonna come” är oerhört vacker.

Och Daut Ajvaz! Skräll! Efter en skakig insats förra veckan gör han sin bästa fredagsfinal hittills med The Beatle ”Yesterday” – efter att praktiskt taget ha åkt ut ur tävlingen. Det är till och med gripande när Katia Mosally tilldelar honom juryns enda livboj för i år.

Jag vågar slå vad om att vi redan fått uppleva den här ”Idol”-säsongens mest spännande stund.

helskärm Daut Ajvaz fick juryns livboj.

Det sjöng idolerna i kväll

Erik Elias Ekström - ”Seven nation army” av The White Stripes

Lana Sulhav - ”Bohemian rhapsody” av Queen

Birkir Blaer - ”A change is gonna come” av Sam Cooke

Amena Alsameai - ”I will always love you” (Dolly Parton version) av Whitney Houston

Philip Ström - ”Dancing on my own” (Calum Scott version) av Robyn

Fredrik Lundman - ”Rolling in the deep” av Adele

Jacqline Mossberg Mounkassa - ”Crazy in love” av Beyoncé

Daut Ajvaz - ”Yesterday” av The Beatles

Annika Wickihalder - ”Respect” av Aretha Franklin

Sunny Taylor - ”Imagine” av John Lennon

Emma Petersson Håård - ”(I can’t get no) Satisfaction” av The Rolling Stones

Publisert: Publicerad: 16 oktober 2021 kl. 00.26

