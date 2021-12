Lotta Engberg om solbrännan efter sin lyxresa med Soldoktorn: ”Ingen tävling”

Har laddat upp inför ”Bingolottos” uppesittarkväll på Maldiverna

Publicerad: Mindre än 20 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Lotta Engberg och Mikael Sandström var solbrända i ”Nyhetsmorgon” efter semestern.

Både Lotta Engberg och Mikael Sandström visade nyligen upp en rejäl solbränna i tv-rutan efter sin paradisresa.

Men programledaren säger att hon inte har tävlat mot ”Soldoktorn”.

– Absolut inte, jag har inte legat och solat, jag har bara promenerat i den vackra miljön, säger hon och skrattar.

Lotta Engberg, 58, och Mikael ”Soldoktorn” Sandström, 63, kom i dagarna hem från Maldiverna, där paret var på semester i över två veckor. På Instagram har Mikael Sandström delat med sig av bilder och videor med turkosa hav och delfiner.

Lotta Engberg säger att det var den perfekta uppladdningen inför ”Bingolottos” uppesittarkväll.

– Jag är så laddad nu för uppesittarkvällen kan jag säga, nu är jag så utvilad så det är så härligt att vara hemma.

”Ingen tävling”

När paret kom hem från resan gästade de TV4:s ”Nyhetsmorgon”, där deras ordentliga solbrännor inte gick tittarna obemärkt förbi på sociala medier, i och med att Mikael Sandström fick just smeknamnet ”Soldoktorn” efter att hans solbränna i ”Nyhetsmorgon” 2013 blev en jättesnackis.

Blev det en solbränna-tävling mellan dig och ”Soldoktorn”?

– Nej det blev det absolut inte, jag har inte legat och solat, jag har bara promenerat i den vackra miljön. Så det var absolut ingen tävling, säger Lotta Engberg och skrattar.

Ja, du brukar väl inte ha några problem med att solbränd?

– Ja, jag har väl solat innan jag träffade honom kan man säga.

Leder uppesittarkvällen igen

Tillsammans med Stefan Odelberg, 47, ska hon leda ”Bingolottos” uppesittarkväll i TV4 den 23 december med start 19:30.

– Den är unik den här kvällen, den är lång, den är mysig, det är roliga gäster som kommer hit, det som vi gör på tv är på riktigt, att vi sitter och myser tillsammans och det vi önskar är att alla ska känna att vi är på besök i vardagsrummen.

Hon säger att hon är glad över att få vara en del av vad som numera har blivit en svensk tv-tradition.

– Jag har varit med som programledare en massa gånger, men även som gäst och suttit rimmat något år också, så bara man får vara med om det för att få den där mysiga stämningen så är jag glad. Och hade jag inte varit med hade jag suttit hemma och spelat.

Efter uppesittarkvällen är det julafton, hur ska du fira jul?

– Vi ska fira tillsammans med delar av Mikaels familj och delar av min familj, så det blir jättemysigt med barn och barnbarn, hemma hos oss.

helskärm Uppesittarkvällens programledare Lotta Engberg och Stefan Odelberg.

Schema för Bingolottos uppesittarkväll (ändringar kan tillkomma)

19.30 Bingolottos Uppesittarkväll börjar

19.55 Bingo 1

20.05 Tusse – This Is Our Christmas Song

20.30 Weeping Willow feat. Lisa Nilsson – The Magic Is Real

20.35 Bingo 2

21.05 Liamoo & Klara Hammarström – Make a Wish

21.10 Bingo 3

21.35 Bo Kaspers Orkester – Får tomten komma upp och hälsa på

22.20 Bingo 4

22.40 Björn Skifs – It’s Christmas

23.05 Bingo 5

23.20 Tusse – Someday at Christmas

23.40 Daniel Norberg – Vinternära

00.00 Emmi Christensson – O helga natt

00.10 Bingolottos Uppesittarkväll slutar

