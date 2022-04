Låt: ”It’s gonna be me” - *Nsync

Astronautens egen beskrivning: Astronauten är redo för take off och jag har mer att bjuda på, mycket mycket mer. Det är mitt stora handikapp i det här sammanhanget att jag ofta bjuder på lite för mycket pga. jag har svårt att hålla masken. Men jag har ett glatt humör, det är sällan jag blir särskild putt om jag inte förlorar en tävling såklart. Den här rymdkoalan gjorde en riktig raketkarriär, nu är jag i sjunde himlen. Tv-figur blev jag rätt sent i livet men det känns verkligen som om jag har börjat leva nu. Jag vill bara fortsätta den här fantastiska resan för det här är bara början. Kanske är det jag som ska ta hem hela spelet – igen?