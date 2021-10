LIVE: Följ den andra fredagsfinalen i ”Idol”

Förra veckan fick Siri Leijon minst antal röster och blev därmed den första av årets ”Idol”-finalister att lämna tävlingen.

Nu återstår tolv idoler och i kväll riskerar en till att åka ut, enligt det nya upplägget som gäller i år.

Kvällens tema är ”Made in Sweden”.

Följ hela fredagsfinalen här och chatta med nöjesreporter Natalie Demirian under hela programmet.

Erik Elias Ekström - Stone cold (Lalehs version) av Demi Lovato

Pär Lindberg - Carry you home av James Blunt

Lana Sulhav - Toxic av Britney Spears

Birkir Blær - Husavik (My hometown) av My Marianne

Amena Alsameai - Believer av Imagine Dragons

Philip Ström - Love me like you do av Ellie Goulding

Fredrik Lundman - It’s my life av Bon Jovi

Jacqline Mossberg Mounkassa - God is a woman av Ariana Grande

Daut Ajvaz - DJ got us fallin’ in love av Usher feat. Pitbull

Annika Wickihalder - Since u been gone av Kelly Clarkson

Sunny Taylor - Can’t feel my face av The Weeknd