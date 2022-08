Bianca Ingrossos ord efter uppbrottet från Phillipe Cohen

”Helt jävla otroligt”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Bianca Ingrosso går från att bryta ihop till att vara överlycklig.

I en ny vlogg visar influencern upp känslostormen hon upplevt efter uppbrottet från Phillipe Cohen.

– Mitt hjärta är helt slut, säger hon i en video på Youtube.

Bianca Ingrosso, 27, och Phillipe Cohen, 28, är inte längre ett par. Influencern bekräftade uppbrottet under en frågestund på Instagram nyligen. Hon har inte gått in på några detaljer, men i en vlogg på Youtube visar hon nu följarna hur hon mådde under den tuffaste perioden. Videon är inspelad i början av juli.

– Det är inte den lyckligaste Bianca som vloggar idag, börjar hon med att säga.

Hon förklarar att hon inte har mått bra och att hon inte känt för att spela in vloggar på ett tag.

– Det har hänt mycket med mitt privatliv och jag är lite smått utmattad. Min kropp är trött, mitt huvud är trött, mitt hjärta är helt slut, säger Bianca Ingrosso.

helskärm Bianca Ingrosso bryter ihop.

helskärm Bianca Ingrosso.

Mitt i inspelningen börjar hon gråta, men strax därefter bryts klippet och tiden spolas fram till augusti, det vill säga nutid.

– Det senaste ni såg när jag filmade, då mådde jag skit. Skit, skit, skit, och jag har mått skit, säger hon men fortsätter:

– Det har förändrats. Jag är en helt ny person.

Bianca Ingrosso: ”Otroligt”

Hon berättar att hon varit ute och dansat och festat nästan varje kväll senaste tiden.

– Bibbi är singel, alltså så jävla roligt. Kan man säga så? Och jag har typ aldrig mått så här bra. Det är helt jävla otroligt, säger hon.

Samtidigt vill hon inte gå in på detaljer kring uppbrottet, något hon lärt sig av tidigare erfarenheter.

– Det har varit skönt att landa i nya livet, inte hålla på att fläka ut mitt privatliv utan det kan jag behålla för mig själv.

helskärm Bianca Ingrosso och Phillipe Cohen.

Hon berättar däremot om sina egna känslor och jämför den här gången med de tidigare sju gångerna hon och Phillipe Cohen brutit upp.

– Ni vet ju att jag har varit väldigt hjärtekrossad väldigt många gånger, och jag har haft svårt att ta mig ur hjärtesorgen. Men jag har ett enormt pirr i hela kroppen nu. Det är som att jag varit hög i tre veckor utan att ha tagit droger, säger Bianca Ingrosso.