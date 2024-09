Pernilla Wahlgren: ”Jag är så fucking lycklig”

Sagobröllopet fortsätter – med dagsfest

Publicerad 18.33

Dagen efter det stora bröllopet har Pernilla Wahlgren och Christian Bauer bjudit in till poolparty.

Gästerna gled in iklädda saronger, bikini och shorts på uppfarten till lyxhotellet.

– Jag är så fucking lycklig, ropar Pernilla Wahlgren i micken.

Tredje dagen i Marbella och bröllopsfirandet fortsätter.

Gästerna har dykt upp iklädda strandkläder vid det femstjärniga hotellet Boho club.

Ur högtalarna dunkar partyklassiker som Robyns ”I keep dancing on my own”, Donna Summers ”Bad Girls” och Earth, Wind and Fires ”September”.

– Vi har det jättebra, säger festfixaren Micael Bindefeld som avslöjar att han behövt några timmars vila efter den festliga gårdagen.

Bianca Ingrosso anländer till dagsfesten. 1 / 4 Foto: Stefan Jerrevång

”Gråtit i två dagar”

På plats är även komikern David Batra, artisten Peter Jöback, maken Oscar Jöback, skådespelaren Felix Herngren, komikern Per Andersson och brodern Linus Wahlgren.

De hoppade ur en buss och gled upp till dagsfesten tillsammans.

– Det har varit jättetrevligt och jag har gråtit i två dagar. Leve kärleken, leve kärleken, säger Per Andersson som är en vän till paret och framför allt Pernilla Wahlgren.

Han berättar att han showade under bröllopsfesten.

– Jag dansade och sjöng lite, jag var jävligt bra, fan vad bra jag var. Det var otroligt bra. Det kommer bli en snackis.

Sönerna Theo Wahlgren och Oliver Ingrosso ville inte missa dag tre av det lyxiga firandet. Den senare dök upp tillsammans med flickvännen Zoey Brown och sonen Kali.

Sist men inte minst hoppade dottern Bianca Ingrosso ur en taxi. Hon bar en vit topp och en brun mönstrad långkjol.

– Jag får inte säga någonting till er till tyvärr, säger hon och ler.

expand-left helskärm Här har bröllopsgästerna samlats för att ha en dagsfest vid poolen.

”Då var jag singel”

Det såg mörkt ut för dagspartyt när regnet började falla över Marbella tidigare under förmiddagen. Men vid 16-tiden sänktes musiken och Pernilla Wahlgren och Christian Bauer fick tag i varsin mick.

Då sken solen.

– Det kommer finger foods och mer dricka, förklarar bruden för gästerna.

Sedan började hon tacka för bröllopsveckan.

– Jag har så många att tacka. Jag har varit så nervös över att allting ska funka.

Hon berättade också att sonen Benjamin Ingrosso – som var toastmaster under bröllopsfesten – inte skulle dyka på lördagen.

– Benjamin är i Tyskland, säger Pernilla Wahlgren till gästerna i publiken.

Avslutningsvis passade hon på att hylla teamet bakom tv-serien Wahlgrens värld – som är på plats och fångar bröllopsdagarna på film.

– När jag står med micken här, eftersom det är så jävla härligt, så vill jag bara säga att jag älskar Wahlgrens världs-teamet. Vi har hängt ihop i sju år. Då var jag singel, odejtad och oliggad. Jag älskar er.