Brittiska tv-profilens nya kärlek: Svenska Nicoline Artursson

James Argent är ihop med svenska fotmodellen

Uppdaterad 12.55 | Publicerad 12.18

Den brittiska tv-stjärnan James Argent har hittat kärleken i svenska modellen Nicoline Artursson.

På Instagram visar han upp lyckan.

”Jag älskar dig”, skriver han på svenska.

James Argent, 36, slog igenom i den realityserien ”The only way is Essex”.

Nu har den brittiska tv-profilen hittat kärleken i den svenska modellen och realityprofilen Nicoline Artursson, 31.

I en bildserie som publicerades på Instagram under måndagen poserar Argent och Artursson tillsammans på en restaurang och i ett filmklipp omfamnar de varandra i en kyss.

”Jag började ärligt talat tro att det inte skulle hända för mig men jag hittade dig och allting förändrades!”, skriver James Argent och fortsätter på svenska:

”Jag älskar dig Nicoline Artursson”.

Tävlade i ”Robinson”

I kommentarsfältet svarar svenskan:

”Jag älskar dig så mycket, min man, min James”.

Nicoline Artursson tävlade i svenska ”Robinson” 2018 och utsågs till Miss Sweden 2011.

James Argent var en deltagarna i ”The only way is Essex” mellan 2010 och 2018.

Aftonbladet har sökt Nicoline Artursson som avböjer att kommentera.