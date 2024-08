Bourdain gav en unik värme till Gaza

1. ”Passage du desir” (Sturgill Simpson)

Under namnet Johnny Blue Skies gör Sturgill Simpson åter igen country som lämnar alla långt bakom sig. Låten ”One for the road” är över åtta minuter kort.



2. ”Industry” (tv-serie, Max)

Misstanken att folk har pratat för mycket om ”Succession”, och för lite om ”Industry”, blir allt starkare.



3. ”Last leaf” (låt, Willie Nelson)

Willie Nelson sjunger Tom Waits. Mer behöver ingen veta.