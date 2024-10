De kan vinna Musikförläggarnas pris

Årets textförfattare: Annika Norlin & Jonas Teglund, Karl Sundström (Terra), Lars Winnerbäck, Sarah Klang.

Årets kompositör: Clara ”Cobrah” Blom Christensen, Hannes Roovers & Isac Hördegård (Medium), Daniel Ögren & Anna Ahnlund, Ludwig Göransson, Oscar Chase.

Årets internationella framgång: Max Martin & Ilya Salmanzadeh, Ludwig Göransson, Oscar Görres, Zara Larsson.

Årets genombrott: C Gambino, Ellen Krauss, Hanna ”Yaeger” Jäger, Kristin Carpenter.

Årets låt: ”Andas in andas ut” (Thomas Stenström), ”Kite” (Benjamin Ingrosso), ”One of your girls” (Troye Sivan), ”We can't be friends (wait for your love)” (Ariana Grande).