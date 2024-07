Kim Kardashian producerar Netflix-serie

Baseras på Via Bleidners bok

Uppdaterad 2024-04-22 | Publicerad 2024-04-21

Från reality till skådespeleri.

Kim Kardashian, 43, fortsätter att satsa på film och tv.

Efter att ha blivit känd för realityserien ”Keeping up with the Kardashians” – senare bara ”The Kardashians” – har Kim Kardashian, 43, allt mer börjat göra skådespelarroller samt ägna sig åt att producera.

Nu är det klart att Kardashian ska producera serien ”Calabasas” för Netflix. Serien baseras på Via Bleidners bok ”If you lived here you'd be famous by now” och handlar om den välbärgade Los Angeles-förorten som familjen Kardashian satt på kartan via realityserien.

Kim Kardashian gjorde sin första större skådisroll i tv-serien ”American horror story: Delicate” i fjol. Nyligen blev det även klart att hon ska spela huvudrollen i den kommande komedin ”The fifth wheel” på Netflix.

Hon ska även både producera och spela huvudrollen i en kommande thriller för Amazon, skriver The Wrap.