Sexavslöjande i ”Gift vid första ögonkastet”: ”Är inte så blyga av oss”

NÖJE 9 april 2018 10:35

Det går trögt på kärleksfronten i ”Gift vid första ögonkastet” – med undantag för ett av paren.

I söndagens avsnitt avslöjar Sara Lannergren och John Wallén att det hettade till redan på bröllopsnatten.

– Det blev inget knas, säger Sara Lannergren i programmet.

Samtidigt som de andra paren kämpar för att hitta gnistan, spirar kärleken mellan John Wallén och Sara Lannergren i ”Gift vid första ögonkastet”.

Tittarna har fått se hur de gärna kramas och pussas. Och i senaste avsnittet avslöjar paret att de haft sex.

– Vad härligt, säger sexologen Linn Heed när hon träffar dem för ett samtal.

– Ja, det var svin-nice, skrattar John Wallén.

Foto: SVT John Wallén och Sara Lannergren i ”Gift vid första ögonkastet”.

”Tydligen sagt ja till varandra”

Experten frågar hur det var att vara med någon som är en främling, men ändå ens man.

– Främling? Vi hann ju ändå lära känna varandra under lite andra omständigheter, kanske like länge som vilket one night stand som helst, säger Sara Lannergren.

– Men man visste också om att den här personen inte bara var här för att ligga och dra. Vi har ju tydligen sagt ja till varandra. Sen är både inte så blyga av oss. Både är ganska lugna och säkra i oss själva. Det blev inget knas.

Sara Lannergren vill inte kommentera söndagens avsnitt när Nöjesbladet når henne.

Nöjesbladet har även sökt John Wallén utan resultat.

”Gift vid första ögonkastet” läggs upp på SVT play söndagar klockan 02:00 och sänds samma dag på SVT klockan 22:00.

