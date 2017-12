Ett julkort från en förlorad värld

1. ”Fanny och Alexander” (film, SVT, juldagen)

Fotot, skådespelarna, handlingen, regin. Bara den mycket akademiskt lagde, och inget fel med det, kan tycka att Ingmar Bergman gjorde en bättre film. Och det är den långa versionen man ska se, allt annat är blasfemi. Man kan prisa alla prestationer i filmen – Jarl Kulle! Eva Fröling! Allan Edwall! Jan Malmsjö! Bertil Guve! – men det är Gunn Wållgren som är och förblir sagans oförstörbara centrum.

2. ”Capitol Theatre ’78” (liveinspelning, Bruce Springsteen And The E Street Band)

Ho ho ho. Lagom till jul släpper Springsteen en av sina största kronjuveler officiellt – konserten från New Jersey 1978, också känd som ”Passaic night”. Flera av låtarna har fortfarande inte hörts i bättre versioner. ”Kitty’s back”, till exempel.

3. ”Christmas (baby please come home)” (julklassiker, Darlene Love)

Det blir ingen jul utan Darlene Love. Nej, inte i år heller. Varför någon ens bryr sig om att spela in jullåtar efter ”Christmas (baby please come home)” är helt obegripligt.