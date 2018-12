Family of the year har gjort årets album

Family of the year

NEW YORK. Family of The Year har gjort årets album och att ingen annan tycks ha förstått behöver du som läser detta inte ta notis om.

Det är som vanligt jag som har rätt och alla andra fel.

Nä, skoja bara.

Så ser jag inte alls på världen.

Men jag får erkänna att jag kliar mig lite i hjässan när jag ser världens alla årslistor och noterar att absolut ingen någonstans nämner min särskilda favorit.

Nån liten Markus Larsson, eller åtminstone nån ingrodd Rolling Stone-murvel, borde väl också ha fallit för det ljuvligt solblekta vemodet hos Family of The Year?

Äh, struntsamma. Här är mina stora 2018-kickar – och de ska alla ses som rekommendationer.

Årets album: 1. Family of The Year – Goodbye Sunshine, Hello Nighttime. 2. Robyn – Honey. 3. Håkan Hellström – Illusioner. 4. Nathanael Rateliff & The Night Sweats – Tearing at The Seams. 5. Bettye LaVette – Things Have Changed. 6. David Byrne – American Utopia. 7. Kajsa Grytt – Kniven i hjärtat. 8. The Brother Brothers – Some People I Know. 9. Spiritualized – And Nothing Hurt. 10. Lori McKenna – The Three. 11. Pistol Annies – Interstate Gospel. 12. Paul McCartney – Egypt Station. 13. Caleb Caudle – Crushed Coins. 14. Brandi Carlisle – By The Way, I Forgive You. 15. John Prine – The Tree of Forgiveness. 16. The Carters – Everything Is Love. 17. Ry Cooder – The Prodigal Son. 18. The Beths – Future Me Hates Me. 19. Elvis Costello – Look Now. 20. Magic Numbers – Outsiders. 21. Neneh Cherry – Broken Politics 22. Coleen Green – Casey’s Tape/Harmontown Loops. 23. Albert Hammond Jr – Francis Trouble. 24. Moneybrother – Det är dom dagarna jag vill sjunga om. 25. Western Centuries – Songs From The Deluge.

Årets retro: 1. Primal Scream – Give Out But Don’t Give Up: The Original Memphis Recordings. 2. Bob Dylan – More Blood, More Tracks: The Bootleg Series, Vol 14. 3. John Coltrane – Both Directions At Once. 4. Elvis Presley – 68 Comeback Special: 50th Anniversary Edition. 5. Bobbie Gentry – The Girl From Chickasaw County.

Årets filmer: 1. Roma. 2. The Old Man and The Gun. 3. Private Life. 4. The Ballad of Buster Scruggs. 5. A Star Is Born. 6. The Wife. 7. Tårtgeneralen. 8. A Quiet Place. 9. BlacKKKLansman. 10. First man (fast jag tror att Vice, som går upp i jul, är allra bäst…)

Årets tv: 1. The Looming Tower. 2. The Kominsky Method. 3. Billions. 4. Narcos: Mexico. 5. Bad Blood. 6. Bodyguard. 7. Homecoming. 8. Sharp Objects. 9. The Deuce. 10. Parts Unknown.

Årets bäst i övrigt: Springsteen på Broadway. Vegas Golden Knights. Ingarö. John Prines Stevie Wonder-cover. The Dinner Parties & Other Stories. Paul McCartney på Grand Central Station. Vardagar. Bern’s Steakhouse. Mavis Staples på Pustervik. Joe Biden. Bröderna Sedins sista show i Vancouver. Le Bernadin. Bränn alla mina brev. Badou Jack. Hudson Malone. IK Brage. Skinny Dennis Brooklyn. God Save Texas. US 247 genom Lucerne Valley. Linnea Ellis. P3-dokumentären om Familjen. Stage Door. SixteenTons. Whitney Rose. Blanton's Original Single Barrel. New Yorker. Robert’s Western World. Pasticceria Roccos cannoli. Steady Clothing. Aretha forever.

Orsaker till extas

Springsteen on Broadway (Cd/Netflix-show)

– Det var ingen fantasi. Det var verkligen så förtrollande som jag minns…

Markus Larsson (Skribent, Aftonbladet)

– Han blir bara bättre och bättre och bättre.

James Brown – Santa Claus Go Straight To The Ghetto (Klassiker)

– Årets jullåt är från 1968.