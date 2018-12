”Hulken” vårdas på sjukhus – anklagar sjukpersonal för felbehandling

Lou Ferrigno, mer känd som Hulken, vårdas på sjukhus.

Han vaccinerades mot lunginflammation för en vecka sedan, vilket ska ha föranlett sjukhusvistelsen.

”Jag kommer bli okej, men det är viktigt att du håller ett öga på vem som ger dig sprutan”, skriver skådespelaren kritiskt på Twitter.

Hulken-stjärnan Lou Ferrigno, 67, vaccinerades mot lunginflammation. Nu hävdar han att injektionen utdelades på ett felaktigt sätt – och tvingade tillbaka honom till sjukhuset.

”Åkte in för lunginflammationsvaccination och slutade här med vätska i mina biceps”, skrev den före detta kroppsbyggaren från sjuksängen på ett sjukhus i Santa Monica, Kalifornien, på torsdagen.

I samma Instagram-inlägg meddelar Ferrigno att han kommer bli återställd igen, men lyfter samtidigt ett varningens finger:

”Jag kommer bli bra, men det är viktigt att du håller ett öga på vem som ger dig sprutan och se till så att de inte bara tvättar ordentligt där de ska sticka utan att nålen också kommer direkt ur paketet.”

Lou Ferrigno har spelat i filmer och tv-serier som ”Lyfta skrot” – med Arnold Schwarzenegger och Franco Columbu – samt ”Sinbad of the seven seas” och ”Herculez”.

I tv-serien ”Hulken”, som sändes mellan 1977 och 1982, spelar han den gröne jätten som bygger på Marvels seriefigur Hulken.

Lou Ferrigno är dessutom en tidigare kroppsbyggare och tävlade i Mr. Olympia 1992 och 1993. Han spelar sig själv i tv-komediserien ”Kungen av Queens”.









