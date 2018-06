Sex and the city-stjärnan: ”Är så stolt”

Cynthia Nixon + FÖLJ

1 av 2 | Foto: Axel Schmidt / AP TT Cynthia Nixon.

För 21 år sedan födde Cynthia Nixon en dotter som fick namnet Samantha.

Nu berättar ”Sex and the city”-stjärnan att hennes barn kommit ut som transperson.

”Jag är så stolt över min son Samuel Jospeh Mozes (kallas för Seph), som tog examen den här månaden”, skriver hon på Instagram.

I fredags uppmärksammade Cynthia Nixon, 52, den årliga marschen Trans day of action med ett särskilt Instagraminlägg. Trans day of action är en årlig marsch som sedan 2005 äger rum i slutet av juni i New York i syfte att lyfta orättvisor som transpersoner och förtryckta människor får utstå världen över.

För första gången berättar skådespelaren, mest känd som Miranda i ”Sex and the city”, att hennes barn är transperson, rapporterar amerikansk media.

”Jag är så stolt över min son Samuel Joseph Mozes (kallas för Seph) som tog examen högskolan den här månaden. Jag hedrar honom och alla andra som markerar dagens Trans day of action”, skriver hon i inlägget på Instagram.

På bilden poserar Cynthia Nixon med sitt barn, som för 21 år sedan föddes som Samantha men i dag identifierar sig som Samuel.

Utmanar som guvernör

Cynthia Nixon är känd för sitt politiska engagemang för Demokraterna och har flera gånger tagit ställning offentligt, både på statlig och lokal nivå.

I mars kungjorde hon på Twitter att hon kommer utmana New Yorks nuvarande guvernör Andrew Cuomo om ämbetet i 2018 års val.

På sin kampanjsida beskriver hon sig som en livslång New York-bo som älskar sin stad och kämpar för ett bättre, mer jämlikt New York.

Cynthia Nixon har Samuel Joseph Mozes samt ytterligare en son, som är 15, med ex-pojkvännen Danny Mozes. Hon har även en sjuårig son tillsammans med sin fru, Christine Marinoni.

