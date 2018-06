Osaka + FÖLJ

Tv-profilen Eva Funck i jordbävningsdrama

”Vi var rädda att huset skulle rasa ihop”



1 av 2 | Foto: Reuters Eva Funck hamnade mitt i jordbävningen i Osaka.

NÖJE 18 juni 2018 10:40

I natt började hotellet i Kyoto kränga och snart förstod Eva Funck och maken Erland Beskow att det rörde sig om en enorm jordbävning.

Nu berättar barnprogramledaren om skräckupplevelsen.

– Vi var rädda att huset skulle rasa ihop, säger hon.

Det blev ett dramatiskt uppvaknande under semestern i Japan för barnprogramledaren Eva Funck, 62. Hotellet de bodde på i natt började plötsligt kränga och det stod snart klart att staden Osaka drabbats av den värsta jordbävningen på årtionden.

– Det var väldigt läskigt. Det kändes som att hela hotellet rullade fram och tillbaka på stora stenkulor och vi var rädda att huset skulle rasa ihop. Vi blev skärrade och började tänka på vad man har hört. Vi tänkte krypa in under skrivbordet, men där fick bara en av oss plats, så vi ställde oss under dörrposten för det har jag hört att man ska göra. Där finns det alltid en balk och då kan man undvika att få taket i huvudet, berättar Eva på telefon från Kyoto där de nu befinner sig, fem mil från epicentrum i Osaka.

”Allt stannar upp”

Eva är på rundresa i Japan med sin make Erland Beskow och deras svenska guide har bott i området i över 20 år, men aldrig varit med om något liknande.

– Det som händer i samma sekund som det blir en jordbävning är imponerande. Allt stannar upp. Hissar och höghastighetståg tvärstannar och man får absolut inte sätta på vattnet. Det kan vara förorenat så det får man inte dricka vilket man i vanliga fall kan här i Japan.

Hon är imponerad av hur japanerna byggt allting. Det var inga sprickor på husen och det syntes inte någonstans att det varit en kraftig jordbävning. Nu befann sig Eva i Kyoto, nära Osaka och där dog en nioårig flicka av jordbävningen. Två äldre personer har också rapporterats döda.

Rädda för fler skalv

– Vi är rädda för efterskalv nu. Det är otäckt, men nu ska vi ut och cykla och det känns tryggare.

Vänner till Eva har uttryckt sin oro och lättnad på sociala medier över att allt gick bra.

”Åh vad skönt att ni är oskadda”, skriver Doreen Månsson på Facebook.

Skådespelerskan Paula Ternström skickar ett rött hjärta.

Sara Edwardsson som också har jobbat med SVT:s ”Bolibompa” skriver på Instagram: ”Nä, vad läskigt! Vilken grej att vara med om”.

