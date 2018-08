Bra att Sanna Nielsen fortsätter – men...

...”Allsång på Skansen”-finalen hade kunnat disponeras bättre

NÖJE 14 augusti 2018 21:54

Stort jubel när Sanna Nielsen avslöjade att hon fortsätter som programledare. Och Magnus Uggla fick hela Skansen att koka.

Sedan blev det ”Mormors brudpolska”, fioler och nyckelharpa och… en på många sätt bra final av årets ”Allsång på Skansen”, hade definitivt kunnat disponeras lite annorlunda.

Kvällens fråga inför säsongsavslutningen av ”Allsång på Skansen” var förstås: Ska Sanna Nielsen stanna eller inte som programledare för en fjärde säsong?

SVT ville det. Hon hade bestämt sig. Vi anade svaret. Det var väl ingen som gick på den lilla fint hon gjorde precis innan programmets slut, där för övrigt hennes lågmält fina version av Ted Gärdestad-låten ”När showen är slut” blev en värdig avslutning.

Hade velat se Clash

Ändå… det var som att väntan på hennes besked hängde som ett litet moln över hela programmet.

Tänk om hon i stället hade dragit igång allsången med The Clash-låten ”Should I stay or should I go” och gett svaret i några påhittade sista textrader. Publiken på parkett hade nog blivit lätt chockade av en Clash-låt. Så punkig blir nog aldrig allsången.

Fast… när Seinabo Sey valde ”sin kompis” Oskar Linnros blott åtta år gamla låt ”Från och med du” som allsångslåt, såg de äldre i publiken ungefär lika förvånade ut som om man hade sjungit en Clash-låt.

”Ett lite märkligt program”

När sedan Seinabo Sey stod bredvid den kreddiga kompositören, såg han allt annat än bekväm ut. Hon borde naturligtvis stuckit fram mikrofonen under nosen på honom.

Det gjorde inte Magnus Uggla heller när han hamnade bredvid Linnros mitt under sin Pom Pom-allsång. Kanske kände folkkäre Uggla helt enkelt inte igen Linnros. Annars hade han väl stuckit fram mikrofonen bara för att jävlas. Uggla var ju på busigt humör, tacklade till och med en tjej i publiken.

Det blev ett lite märkligt program.

”Tror inte samma personer bestämmer”

Seinabo Sey har en makalös röst, men inte lika märkvärdiga låtar.

Legendaren Sven-Bertil Taube fick förstås med sig alla normalt musikkunniga som lämnat tonåren bakom sig. Visorna, rösten, pondusen.

Systerpolskas folkmusik går inte jag igång på, kanske inte alla andra heller och de var definitivt felplacerade i programmet, direkt efter Magnus Ugglas potpurriurladdning. Där kan man snacka om allsång – som sedan blev allsång interruptus!

Jag tycker det är utmärkt att Sanna Nielsen fortsätter som programledare. För min del får hon gärna göra något slags elegant shownummer i varenda program.

Tror dock inte alls det är lika säkert att det är samma personer som år 2019 bestämmer bakom kulisserna på ”Allsång på Skansen”, som det har varit i år.

