Bianca Ingrosso om festnatten – polis kallades in

NÖJE 16 augusti 2018 10:07

Bianca Ingrossos festkväll i Göteborg slutade med bråk och att polis kallades in.

Nu berättar hon om kaoset – och slår samtidigt tillbaka mot anklagelserna mot henne att hon skulle använda droger.

– Jag är så ointresserad av det att det är helt sjukt, säger hon till Nöjesbladet.

Bianca Ingrosso var en av alla som besökte festivalen Way out west i Göteborg förra helgen. Men festen i fredags slutade i moll för ”Wahlgrens värld”-aktuella tv-profilen.

I sin podcast ”Har du sagt a får du säga b” med Alice Stenlöf berättar Bianca Ingrosso att hon hamnade i bråk med en vakt på hotellet där hon bodde.

Tidigare under kvällen ska Bianca ha festat med vänner. Det slutade med att de drack shots på en nattklubb, men kort efter misstänkte sällskapet att en i sällskapet blivit drogad. Hon berättat att vännen var ”helt borta och helt väck”. Eftersom Bianca inte visste vilket hotell kompisen bodde på tog hon med sig hen och de övriga i gänget till sitt eget.

Men väl där vägrade vakten släppa in dem.

– Många hotell där hade en policy av att man måste bo på hotellet för att få sova där. Men min kompis var inte ”in a state of mind” att ta sig hem själv, så jag ville ta med min vän hem och sova hos mig. Varpå det var tvärnej från vakten att ta in en ung person som i princip blivit drogad. Jag som italienare, då blir jag arg. Det blev ett tjafs. Och vakten valde att ringa polisen. Men polisen kände som jag. ”Varför ringer du om det här?”. Du kan vara en medmänsklig människa och ta in en ung person som behöver sova, säger hon till Nöjesbladet.

Bianca Ingrosso säger att allt löste sig i slutändan, trots vaktens agerande.

– Ja, det gjorde det. Och hotellet var jättefina dagen efter.

Foto: Robin Lorentz-Allard Bianca Ingrosso.

Om droganklagelserna: ”Så sjukt”

I samband med festivalen cirkulerade det rykten i sociala medier om att Bianca Ingrosso ska ha varit påverkad av kokain. Ingrosso slår tillbaka mot anklagelserna.

– Det är så sjukt, för jag har aldrig någonsin tagit kokain och skulle aldrig ta kokain. Jag har aldrig tagit en drog, jag har testat ett bloss marijuana när jag var fjorton. Men det går inte. Jag är så ointresserad av det att det är helt sjukt, säger Bianca Ingrosso.

Tv-profilen är van att folk har åsikter om henne. Men rykten om att hon skulle ta droger är något hon bara skrattar åt, berättar hon för Nöjesbladet.

– Jag tror att när jag hör musik och festar och är med kompisar så får jag en annan energikick, livsglädje på kanske en annan nivå än vad andra får. Och då kan jag se ganska borta ut. Det är så många andra som tar droger, det är mycket mer än vad jag hade förväntat, så då tror folk säkert att ”det gör hon också”.

