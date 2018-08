Way out west + FÖLJ

Nya väderhot mot Way out west – skyfall och åska

”Risken för blixtnedslag är ganska stor i det här området”

NÖJE 11 augusti 2018 11:37

Kraftig åska och skyfallsliknande skurar drar in över Göteborgsområdet under lördagen, enligt SMHI.

På grund av ovädret har Way out west återigen tvingats skjuta upp publikinsläppet.

– Risken för blixtnedslag är ganska stor i det här området, säger Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI.

Under gårdagen tvingade vädret Way out west att skjuta upp sitt publikinsläpp. Tre spelningar ställdes in och festivalbesökare fick vänta två timmar på att musikfesten skulle dra igång.

Och vädret ser inte ut att vara på Göteborgs sida i dag heller.

Under lördagen väntas kraftig nederbörd och lokala åskoväder dra in över Göteborg, och SMHI har gått ut med ett meddelande om risk för stora regnmängder.

– Det finns en risk för att det kan gå upp mot ett skyfallsliknande regn, säger Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI.











1 av 4 | Foto: Sofia Lundh Ett häftigt skyfall tvingar Way out west att skjuta upp.

Minst 30 millimeter regn väntas falla på tolv timmar.

– När det gäller just skurar faller ofta regnet under en väldigt kort tidsperiod så det kan upplevas som väldigt kraftigt. Sen finns det även en del åska i det här, säger Jörpeland.

Skjuter upp insläppet

Nu meddelar Way out wests arrangörer, Luger, att dagens insläpp kommer skjutas upp på grund av stormen.

”På grund av rådande åsk- och blixtväder kommer vi att ta det säkra före det osäkra och skjuta på dagens insläpp med en timme till 13.00”, skriver de i ett pressmeddelande.

Det innebär att de första programpunkterna blir försenade och beräknas starta 13.15. De akter som drabbas är Emil Jensen som spelar på Höjden, Daniel Adams-Ray x Human på Linné och Fatima Osman på Dungen.

”Glöm inte att ta med regnkläder till området idag”, skriver festivalarrangörerna i meddelandet.

”Kan ställa till med problem”

Redan nu har ovädret dragit över Göteborg – men det värsta regnet har inte kommit än.

– Det är framförallt nu de kommande timmarna som de kraftigaste skurarna ser ut att förekomma, men det kommer kunna förekomma även framåt eftermiddagen och kvällen.

SMHI har inte utfärdat någon varning och ger inte råd till allmänheten, men de räknar med att några av de risker som regnet kan föra med sig är bland annat översvämningar.

– Det kan ställa till med problem med översvämningar i tätbebyggda områden till exempel. Risken för blixtnedslag är ganska stor i det här området med blixtar.

