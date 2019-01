Psykkriget mellan Robbie Williams och Jimmy Page är årets bästa rock



1 av 2 | Foto: Jean Pierre Amet / AP TT NYHETSBYRÅN Robbie Williams.

avMarkus Larsson

NÖJE 20 januari 2019 15:55

Robbie Williams måste vara grannen från helvetet.

Hans lilla huskrig med gitarrguden Jimmy Page förtjänar naturligtvis en Grammy.

Det är årets roligaste rock.

Ni vet hur det är.

Man vaknar upp en morgon, tar på sig morgonrocken, pangar på en panna kaffe, gäspar och tänker:

”Hm, jag behöver en swimmingpool i källaren.”

För vad vore man utan just en swimmingpool i källaren? Är man en stjärna eller ett rostat bröd? Finns man ens?

Inte om man heter Robbie Williams och är en perverst rik popstjärna.

Williams bor i exklusiva bostadsområdet Holland Park i västra London. En swimmingpool borde inte vara ett problem. Människor som lever där har, till skillnad från alla som Carl Bildt kallar för gyttjans folk, lätt råd att betala 100 dollar per andetag utan att blinka.

Kruxet är att Robbie Williams är granne med Jimmy Page, den helgonförklarade gitarristen från Led Zeppelin.

Page äger ett k-märkt, viktorianskt town house av storleken mindre slott. Han vann den nätta byggnaden i en budgivning över David Bowie 1973.

Kåken är ritad och designad av arkitekten William Burges. Page är naturligtvis rädd om sin blygsamma raritet och har hittills stoppat Robbie Williams renoveringar. Jimmy fruktar att vibrationerna ska förstöra den känsliga inredningen och oersättliga husgrunden.

Foto: WP#DSDP/ZOB / DAVID SIMS/WENN.COM Husen där poolbråket äger rum.

Vilket har fått Robbie Williams att förvandlas till den tecknade kaninen Snurre Sprätt och utbrista:

”This means war”.

I kärlek, poolbyggen och klinkers är tydligen allt tillåtet.

Robbie Williams har på senare tid använt fula knep.

Den före detta medlemmen i pojkbandet Take That har blastat Black Sabbath, Deep Purple och Pink Floyd på öronbedövande volym för sin granne på andra sidan buskaget. Han vet nämligen att banden var konkurrenter till Led Zeppelin på 70-talet och att det irriterar stackars Page.

Det låter som ett avsnitt av ”Mr Bean” eller ”The Osbournes”, men uppgifterna kommer från ett brev till The royal borough of Kensington and Chelsea council som brittiska tidningen Guardian citerade i veckan.

Brevet var undertecknat ”Jonny”.

I det stod också att Robbie brukar håna Jimmy Page genom att klä ut sig till Led Zeppelins sångare och frontfigur Robert Plant.

Finns så många frågor här.

Är det verkligen Floyd och Purple man ska spela om man vill plåga grannen? Vore det inte effektivare att vrida upp volymen på Ed Sheeran och Muse?

Men tanken på att Robbie Williams brukar lufsa runt i blond peruk och en kudde under skjortan för att reta Jimmy Page är naturligtvis det roligaste som hänt rocken sedan Axl Rose bröt foten och fick sitta med benet i gips på en tron under konserterna.

Jag hoppas att konflikten aldrig tar slut. Poolfajten är det bästa och mest underhållande som Williams och Page har gjort på 20 år.

Den går åtminstone att skratta åt.

FAKTA Larssons topp tre 1. ”True detective” (tv-serie, HBO)

Tredje säsongen är, åtminstone i de två första avsnitten, en välkommen returresa till seriens grundformel. Tysta våldsamma män som funderar på livet, existensen och makabra mord i en miljö där till och med gatljusen känns hotfulla. 2. Mahershala Ali (skådespelare)

Spelar huvudrollen som polisen Wayne Hays i nya ”True detective”. Hans närvaro i scenerna är minst halva poängen med nya säsongen. 3. ”Death letter” (låt, Cassandra Wilson)

T Bone Burnett har som vanligt producerat musiken i ”True detective”. Cassandra Wilsons spökblues från 1995 är naturligtvis alldeles perfekt i vinjetten. LÄS MER

LÄS OCKSÅ Queen slår tillbaka mot Nöjesbladets Markus Larsson

LÄS OCKSÅ Golden Globe och ”Bohemian rhapsody” dödade glädjen

LÄS OCKSÅ Ett krossat hjärta är mitt finaste julminne

20 januari 2019 15:55