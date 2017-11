Bruce Dickinson om cancern: Ville inte träffa någon

Namn: Paul Bruce Dickinson.

Bor: Chiswick, London.

Ålder: 59.

Yrke: Hårdrockartist, pilot, författare, programledare, bland annat.

Familj: Fru och tre barn.

Kuriosa: Han var en gång rankad som den sjunda bästa fäktaren i Storbritannien.

Bibliografi: ”The adventures of Lord Iffy Boatrace” (1990), ”The missionary position” (1992).

Soloalbum (ett urval): ”Tattooed millionaire” (1990), ”Balls to Picasso” (1994), ”Skunkworks” (1996), ”Tyranny of souls” (2005).

Aktuell: Med självbiografin ”Bruce Dickinson: en självbiografi – what does this button do?”. Nästa år når Iron Maidens världsturné ”The legacy of the beast tour” Sverige. Bandet spelar i Stockholm 1 juni och på festivalen Sweden Rock.

Bruce Dickinson om...

... att ”slåss” med Iron Maidens basist Steve Harris

– Vi har bråkat med aldrig slagits. Vi slogs nästan under ”The number of the beast”-turnén. Vi skulle göra upp utanför, men vår manager stoppade oss. Jag tror att Steve är bra på att slåss. Vem som hade vunnit mellan oss? Vi hade nog mest brottats runt på backen.

... att komma från arbetarklassen

– Hur det har påverkat mig? Jag bryr mig inte särskilt mycket. Klass har aldrig intresserat mig. Klass begränsar människor. Jag drömmer om en värld där olika individer respekterar andra individer. Folk ska bedömas utifrån deras förmågor och meriter och alltid med stor medkänsla.

... sitt uppenbara och grundmurade självförtroende

– Jag är helt enkelt rädd för att misslyckas. Och en del har säkert att göra med att jag fick stryk i skolan. Min morfar lärde mig att slå tillbaka. Man kan antingen fajtas eller lägga sig platt. Om någon slår ner dig – res dig upp. Och om du står på en scen? Antingen fryser du fast på stället eller gör något. Jag tillhör den som gör något.