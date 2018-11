Carolina Gynning + FÖLJ

Carolina Gynning dejtar supermodell: ”Väldigt lycklig”

NÖJE 25 november 2018 17:39

Carolina Gynning, 40, har hittat kärleken igen.

Tv-profilen dejtar supermodellen Mathias Bergh, 32.

– Mycket i mitt liv har fallit på plats, säger hon till Nöjesbladet.

I mars gick Carolina Gynning och dåvarande sambon Alexander Lydecker, 37, skilda vägar efter åtta år tillsammans. Gynning har tidigare berättat om den tuffa tiden efter separationen.

Men nu ser tv-profilen framåt.

Gynning dejtar modellen Mathias Bergh, vilket Expressen var först att rapportera om.

När Nöjesbladet var i kontakt med Carolina Gynning för ett par veckor sen ville hon inte kommentera uppgifterna. Men nu bekräftar hon relationen.

”Ja, det stämmer. Vi dejtar! Och det känns jättebra!”, skriver hon i ett sms till Nöjesbladet.

”Jag är väldigt lycklig för tillfället, känns som mycket i mitt liv har fallit på plats!”.

Foto: Robin Lorentz-Allard / AFTONBLADET / 85392

Upptäckt på restaurang

I en intervju med King magazine 2013 berättade Mathias Bergh att han upptäcktes av en modellscout som 17-åring när han jobbade på en restaurang.

Efter det har han gjort en kometkarriär. Han har bland annat jobbat för kända märken som Gant, Tom Ford och Guzzi.

I år var han med och grundade den digitala modetjänsten Ksting, ett företag som nu Camilla Läckberg investerat i.

Carolina Gynning, som det senaste året synts som programledare för Ex on the beachs eftersnacksprogram och haft en roll i TV3-serien ”Lingonligan”, har sedan tidigare två döttrar, 6 och 4 år gamla.

