Luke Elliot blir bara bättre och bättre

Foto: Pressbild

NÖJE 13 oktober 2018 16:38

NEW YORK. Det är ju remarkabelt.

Luke Elliot blir bara bättre och bättre.

Nya singeln ”Somebody’s man” är hitnumret Waterboys inte haft på ett par decennier.

I den här spalten har vi det senaste året legat på rätt hårt om Luke Elliot – den ”leading man”-vackre New York-estradören som blivit ett av de senaste årens stora fenomen i Norge och nu håller på att etablera sig även i Sverige.

Och det måste vi tydligen fortsätta med, för nya singeln ”Somebody’s man”…gosh!

Jag trodde han fick utlopp för sin maximala kapacitet i de bästa numren på debutalbumet ”Dressed for the occasion” – till exempel ”Blue and green”, en mäktig katedral till sång, och svidande vackra balladen ”People like you”.

Men ”Somebody’s man” häver upp den 34-årige sångarens konstnärsskap på en helt ny nivå. Det är verkligen en fullgången komposition, enkel och majestätisk på samma gång, otroligt tjusigt arrangerad och laddad med såväl sedvanligt drama som den attityd som emellanåt markeras med en cigarettfimp i mungipan.

Nick Cave är återigen en relevant referens, men jag kommer framförallt att tänka på Mike Scott och hans Waterboys – och den typ av hits han/de brukade gödsla med på 90-talet. Det här är just en sån.

På Sverigeturné

Luke har varit på mindre turné i Sverige med sitt eminenta norska band i veckan och har en spelning kvar på Folk & Rock i Malmö i kväll, lördag.

Om du har chansen, gör dig själv en tjänst och gå och kolla.

För övrigt 1: Tom Waits var det inte igår vi hörde något ifrån, så det känns fint att se honom i en trivsam liten biroll i ”The man & The gun”. Det är, i all anspråkslöshet, överhuvudtaget en förtjusande varm och ljuvlig film, med Robert Redford och Sissy Spacek i makalös form. Sådan kemi klarar bara de allra största att skapa tillsammans.

För övrigt 2: På fisk- och skaldjursrestaurangen Dock’s på andra avenyn serverar de dry martinis som hör till de största, och bästa i New York. De sitter särskilt fint nu när ostronen efter den heta sommaren äntligen börjar bli riktigt fina.

För övrigt 3: Apropå film är Lady Gaga helt lysande i ”A star is born” också. Och det är inget fel på pretty boy Bradley Cooper heller.

För övrigt 4: Vi har nått mitten av oktober men det är fortfarande regelrätt sommar i New York. I torsdags var det till exempel 25 plus. Och måttlig fuktighet. Fem plus, faktiskt.

För övrigt 5: Att se om de första tre, magnifika säsongerna av ”Vita Huset” är en bitterljuv påminnelse om hur det skulle kunna vara här i världen. Finns på Netflix.

ORSAKER TILL EXTAS

A Star is Born (film)

Enastående filmupplevelse, faktiskt.

Luke Elliot – Somebody’s man (singel)

Se ovan. En hit!

John Prine & Secret Sisters – I Just Called To Say I Love You (Spotify-singel)

Höstens cover. För ja, det är Stevie Wonder-klassikern han gör till en så gisten liten ballad.

LÄS OCKSÅ Någon måste ta Luke Elliot till Sverige

LÄS OCKSÅ Gör som Norge – upptäck Elliot

13 oktober 2018 16:38