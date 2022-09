John Cleese försvarar sig efter svenska hotellilskan

”Har tillbringat 20 år av mitt liv med att lära folk om kundservice”

helskärm John Cleese.

Pr-kupp eller riktig ilska?

Nu får John Cleese stå till svars för sin kritik mot hotellen i norr.

– Jag behöver inte få uppmärksamhet i Umeå, säger den brittiska komikern i ”Studio ett” i P1.

Den brittiska komikern John Cleese, 82, får nu stå till svars för sin svidande hotellkritik.

Cleese var nyligen i Sverige i samband med sin föreställning ”Last time to see me before I die”. Han twittrade då om hur dåliga hotellen i Umeå och Luleå var.

”Elite Hotel Mimer i Sverige bekräftar den allmänna regeln att moderna hotell spenderar så mycket på design att de inte har några pengar kvar till att lära upp sin personal,” skrev han bland annat.

John Cleese: ”Irriterar mig”

I ”Studio ett” i P1 ställs han mot väggen av programledaren, trots att han inledningsvis ber om något annat.

– Fråga mig gärna snälla och enkla frågor, säger Cleese.

Men han får flera frågor om hotellkritiken. Cleese menar att han är van vid att bo på olika typer av hotell och att han därför har bra koll på vad som är rimligt och inte. Och det är inte bara hotellen i Sverige han tycker är dåliga.

– De flesta av dem är inte bra. Det irriterar mig för jag tycker att det tar så mycket betalt som möjligt för så lite service som möjligt. Det händer överallt, säger han.

Cleese har en teori om varför hotellen i Luleå och Umeå inte gav honom den servicen han ville ha.

– Om man åker upp till norra Sverige, i södra Sverige pratar man jättebra engelska, men i norra så gör de inte det och de skäms över det så de försöker undvika ögonkontakt. Man sitter där och försöker få kontakt med servitören men han tittar inte på dig eftersom han vet att han kommer skämmas så fort han försöker prata engelska.

Han får då frågan om det inte bara är han som har för höga förväntningar.

– Nej. Jag har tillbringat 20 år av mitt liv med att lära folk om kundservice. Det gör mig alltid besviken när servicen inte är bra, säger Cleese.

Programledaren frågar om det kan vara så att personalen är rädda för honom och att de därför undviker honom.

– Kanske var de rädda för mig, men jag är väl inte så skrämmande? svarar komikern.

helskärm Från ”Pang i bygget”

Pr-kupp?

Några har trott att Cleese tweets om hotellen i Sverige har varit ett sätt att få uppmärksamhet. Det förnekar han bestämt.

– Jag behöver inte få uppmärksamhet i Umeå.

Cleese påpekar dock att det bara är just de två specifika hotellen han har dålig erfarenhet av i Sverige.

– Nu bor jag på Grand Hôtel i Stockholm och servicen här är superbra. De vill alltid hjälpa dig. Men i Umeå och Luleå gömde de sig bara.

Aftonbladet har sökt Elite Hotel Mimer som inte vill kommentera kritiken.