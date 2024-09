Nickelodeon-producenten pudlar: ”Jag var oförskämd och motbjudande”

Dan Schneider svarar efter anklagelserna: ”Skyldig en ursäkt”

Publicerad 2024-03-20

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Tv-producenten Dan Schneider har fått massiv kritik efter den nya dokumentären ”Quiet on set: The dark side of kids TV”.

Efter att ha anklagats för både rasism och sexualisering av barn svarar han på kritiken.

– Jag är skyldig några människor en väldigt stor ursäkt, säger tv-mannen i en Youtube-video.

I en 20 minuter lång Youtube-video som publicerades på tisdagen svarar Dan Schneider, 58, på kritiken som riktats mot honom och barnkanalen Nickelodeons produktion, efter dokumentären ”Quiet on set: The dark side of kids TV”.

Det hela gäller allvarliga anklagelser om bland annat rasism och sexualisering av barn.

I Youtube-videon, där Schneider intervjuas av skådespelaren Bobbie K Bowman, 42, adresserar han fler av anklagelserna och ber om ursäkt, vilket även People rapporterat om.

– Det finns pinsamma stunder som jag verkligen ångrar. Jag är definitivt skyldig en hel del människor en ganska stor ursäkt, säger han.

expand-left helskärm Dan Schneider i poolen med Amanda Bynes.

Öppen för att klippa om sketcher

Dels svarar Schneider på anklagelser som handlar om att han ofta ska ha bett kvinnor ur produktionen att massera honom.

– Det är så fel att jag satte människor i den sitsen. Det var helt fel att göra så och jag hade aldrig bett om någonting sådant idag. Jag skäms över att jag gjorde så och vill verkligen be om ursäkt till alla som jag satt i den obekväma situationen.

Angående att han ska ha sexualiserat barn genom sina skämt som han skrivit till olika program, svarar han att det var skämt som barn tyckte var roliga då. Han säger sig samtidigt vara öppen för att klippa bort scener som andra uppfattar inte åldrats väl.

expand-left helskärm Dan Schneider talar ut i en Youtubevideo.

”Jag var oförskämd och motbjudande”

Väldigt mycket av kritiken mot Schneider har handlat om hans bemötande och attityd.

– Det fanns absolut stunder där jag inte visade upp mina bästa sidor på jobbet. Jag hade inte tillräckligt med tålamod. Jag kunde vara kaxig och definitivt överambitiös. Ibland var jag rakt av oförskämd och motbjudande, säger han.

Han berättar vidare att han blev jätteledsen av att höra de tidigare barnskådespelarnas berättelser i dokumentären.

– Jag kunde verkligen se smärtan i deras ögon och det fick mig verkligen att känna mig hemsk, ångerfull och så ledsen.

Han tillägger:

– Jag önskar att jag kunde spola tillbala tiden till början av min karriär och ta med mig den mognad och erfarenhet som jag har idag och bara göra ett bättre jobb än vad jag gjorde då.

”Quiet on set: The dark side of kids TV” visas på Discovery plus.