Taylor Swift slår rekord på Disney+

TT

Publicerad 2024-03-20

Taylor Swift fortsätter slå rekord. Filmen ”The Eras tour” har blivit den mest sedda konsertfilmen på Disney+ – bara tre dygn efter premiären på strömningstjänsten.

Taylor Swifts konsertfilm ”The Eras tour” toppade biolistan i USA och Kanada i höstas. Den 15 mars blev filmen tillgänglig på strömningstjänsten Disney+, och slog rekord efter bara tre dygn.

Taylor Swifts konsertfilm "The Eras tour" slår rekord på Disney+. Arkivbild.

Enligt The Hollywood Reporter strömmades filmen 4,6 miljoner gånger under premiärhelgen. Det gör ”The Eras tour” till den mest sedda konsertfilmen på Disney+, och den går om både Elton Johns, Beyoncés och The Beatles filmer på plattformen.

Filmen har totalt dragit in 262 miljoner dollar, motsvarande 2,7 miljarder kronor, sedan den gick upp på bio i oktober 2023. Det gör den till den mest inkomstbringande konsertfilmen någonsin.

”The Eras tour” är tre och en halv timme lång, och i den nya versionen finns fem nya låtar med. Däribland ”Cardigan” och ”Long live”.

I maj tar Swift sin världsturné till Sverige, och spelar på Friends arena i Solna den 17, 18 och 19 maj.