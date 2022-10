Popstjärnan i ekonomisk kris – bor i mammas garage

Jake Roche överlever på bidrag

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

Popartisten Jake Roche, 30, bor i sin mammas garage och går på bidrag.

Det avslöjar han i en video på TikTok.

– Jag är en misslyckad person, säger han.

Jake Roche är del av popgruppen Rixton, numera kallad Push baby, som bland annat ligger bakom hitlåten ”Me and my broken heart” som toppade Englandslistan under 2014.

Men karriären har inte gått på räls de senaste åren.

I en video på TikTok berättar han om sin dystra livssituation för influencern Sugapuff, rapporterar Daily Mail.

– Jag lever på bidrag, och bor hos min mamma i hennes garage. Jag är en misslyckad person, säger Roche.

Efter avslöjandet i klippet får han stöd av Sugapuff.

– Först och främst vill jag säga att du inte är misslyckad. Alla går igenom svårigheter och du kommer att ta dig igenom dina, säger han.

helskärm Jake Roche 2015.

Kända föräldrar

Roche är son till tv-personligheten och tidigare The Nolans-sångerskan Coleen Nolan, 57, och ”Eastenders”-skådisen Shane Richie, 58.

Han spelade rollen som Isaac Nuttall i långköraren Emmerdale 2010, men blev sedan artist i stället.

Tillsammans med Charley Bagnall, Danny Wilkin och Lewi Morgan skapade han bandet Rixton. De slog igenom 2014 med hiten ”Me and my broken heart” och släppte succéalbumet ”Let the road” året därpå.

Numera går gruppen under namnet Push baby och består bara av Roche och Bagnall. Så sent som i juni förra året gav de ut albumet ”Wow, big legend”.