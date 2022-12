Stephen ”tWitch” Boss är död – blev 40 år gammal

Känd som dj i Ellen DeGeneres show

Stephen ”tWitch” Boss är död, rapporterar TMZ.

Dj:n och skådespelaren blev 40 år gammal.

– Det är med tungt hjärta jag meddelar att min man Stephen har lämnat oss, säger hans fru Allison Holker Boss, till People.

Stephen ”tWitch” Boss är död, enligt uppgifter till TMZ. Hans fru ska desperat ha sprungit in till en polisstation då Stephen Boss hade lämnat sitt hem utan sin bil – något som var olikt honom.

Senare fick polisen ett samtal om en skottlossning på ett hotell i Los Angeles och där ska de enligt TMZ:s uppgifter ha hittat Stephen Boss död, efter en självförvållad skottskada.

På onsdagseftermiddagen bekräftade hans fru Allison Holker Boss dödsfallet för People.

– Stephen lyste upp varje rum han steg in i. Han värdesatte familj, vänner och gemenskap över allt annat. Han var själva ryggraden i vår familj, den bästa mannen och pappan, och en inspiration för sina fans, säger hon till People.

helskärm Stephen ”tWitch” Boss. Arkivbild.

Stephen Boss var från 2014 till showens slut 2022 dj i ”The Ellen DeGeneres Show” och var också vikarie för Ellen DeGeneres som värd i talkshowen. Han blev exekutiv producent för showen 2020.

Men det var redan 2008 som Stephen Boss fick sitt stora genomslag, i tv-programmet ”So you think you can dance”. Därefter fortsatte han som skådespelare och landade flera roller där han fick användning för sin talang för dans. Bland annat var han med i ”Step up”-franchisen, och han hade också en roll i filmen ”Magic Mike XXL”.

helskärm Stephen ”tWitch” Boss figurerade som dj i ”The Ellen DeGeneres Show” mellan 2014 och 2022.

I Ellen DeGeneres kommentarsfält på både Instagram och Twitter skriver många nu att de beklagar sorgen.

Stephen Boss efterlämnar sin fru och tre barn. Paret firade sin nionde bröllopsdag på lördagen.

helskärm Arkivbild.