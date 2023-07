Jackie Mere ska sälja fotbilder för att få ihop ekonomin: ”Desperata tider”

Sjöng på Göteborgs gator – slog igenom i början av året

Publicerad 17:00

Dela artikeln

En hit behöver nödvändigtvis inte betyda pengar på kontot.

I Jackie Meres fall behöver hon ta till med ovanliga metoder för att ta sig igenom en ekonomisk kris.

– Vad ska man göra? Man behöver! Det är desperata tider. Det finns folk för allt, säger hon.

Popvärldens senaste stjärnskott, Jackie Mere, 23, från Biskopsgården bestämde sig för att satsa på musiken när hon sjöng på hemstadens gator som tioåring. I februari släppte hon sin första singel.

”It ain’t me” fick snabbt ett par hundratusen lyssningar på Spotify, och plötsligt en dag ringde hennes manager för att berätta att hon är ett av namnen under årets ”Allsång på Skansen”.

– Jag bara flög upp ur soffan och skrek och tyckte det här var skitkul. Mina ben blev jättepirriga men min kropp var såhär: ”Fuck yeah, vad roligt”, säger hon.

föregående

helskärm nästa Jackie Mere. 1 / 2 Foto: Anna Tärnhuvud

Släpper EP 16 juni

Den 16 juni släpper Jackie en EP som hon jobbat med i nästan fem år. Hon beskriver den själv som sarkastisk och mörk.

– EP:n går i olika epoker av mitt liv. Den första låten är ”If you were dead to me” och då var jag bara arg. Sen blev jag hjärtekrossad och ledsen, då kom ”Who you think you are”.

helskärm Jackie Mere.

Jackie Mere sätter plus på...

Ekonomin

– Omg, noll! Broke! Nej, men jag köpte en resa till Spanien på fyllan – vilket var ett impulsivt beslut, dåligt för min ekonomi. Jag var tvungen att avboka, jag fick inga pengar tillbaka.

– Ingen resa, inga pengar. Så nu är det… ja.

Vad ska du göra åt det då?

– Sälja strumpor har jag funderat på. Du tror jag driver, men jag och mina två kompisar, som också köpte biljetterna till Spanien men som var tvungna att avboka har gjort en plan. Så då har vi tänkt att vi ska sälja lite fotbilder…

Nu blir jag jättenyfiken, hur gör man det?

– Nu får du sluta! Nej men jag hittade en tjejsida på Facebook och så var det någon som hade frågat om att sälja fotbilder, och då tänkte jag: ”Fan va najs”, så gick jag in på kommentarerna och då var det någon som hade screenat någon sida och jag bara skickade iväg till mina kompisar: ”Nu kör vi”. Making money.

– Vad ska man göra? Man behöver! Det är desperata tider. Det finns folk för allt.

Får du några pengar från ”Allsång” då?

– Jag vet inte. Men det blir säkert något.

helskärm Jackie Mere.

Kärlekslivet

– Nej men det är typ minus 10!

Varför är det så dåligt?

– Nej vet du vad, jag tar tillbaka det. Jag skulle säga att det är ganska neutralt nu. Jag är likgiltig för det. En trea då. Eller jag vet inte...

Jag är förvirrad, vad är det som har hänt?

– Ingenting har hänt, det är det som är grejen. Men jag är ganska fine med det nu.

Du är inte ”single and ready to mingle”?

– Nej, jag är mer ”single”.

Hälsan

– Jag är lite dålig med sömn, jag har inte så bra sömnrutiner. Det är det som drar ner det.

Du sjunger ju rätt mörka låtar, har du mått dåligt?

– Ja! Jag har absolut haft väldigt mycket problem med psykisk ohälsa, så det kommer ju ut i texterna, väldigt mycket. Men jag har gått behandling och fått massa hjälp nu, vilket har gjort att jag känner mig mycket mer stabil. Det klart jag fortfarande har de här dagarna, men det är på bättringsvägen absolut.

helskärm Jackie Mere.

Karriären

– Jag är väldigt nöjd med vart det går. Jag sätter en fyra på det. Men jag vill fortsätta, men en bra början. ”Allsång på Skansen”! Det är så sjukt!

Varför tog skivan så lång tid?

– Det har varit lite upp- och nedgångar med lite personer som man har jobbat med. Men jag och min producent, Andreas, vi har alltid varit jätteperfekt.

– Sen har det bara tagit lite tid. Det var väldigt frustrerande, man flyttade från Göteborg till Stockholm för musiken och så drog allting ut på tiden. Men nu är jag nästan lite glad över att det hände nu och inte att det hände för fyra år sedan, för jag hade inte varit redo för det då.