Emma Johansson om svåra perioden: ”Tänker annorlunda nu”

Dottern föddes med Downs syndrom och hjärtfel

Publicerad 2024-02-18

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

GIRONA. Hon är en av världens bästa på cykel.

Men livet tog en vändning när dottern föddes med både Downs syndrom och hjärtfel.

– Man får en förståelse för hur olika vi alla är, säger Emma Johansson.

Emma Johansson, 40, har fått frågan om att vara med i ”Mästarnas mästare” tidigare, men det har aldrig passat i tiden.

– Jag har varit gravid, eller gått och väntat på hjärtoperation. Men när de hörde av sig i år så kände jag ”Yes” för i år passar det riktigt, riktigt bra, säger hon.

Visionen var att träna jättemycket inför, men med tre småbarn hemma så räckte tiden inte till.

expand-left helskärm Emma Johansson

FAKTA Emma Johansson Under OS i Peking 2008 tog Emma Johansson silver i linjeloppet - landets första medalj i cykel sedan det olympiska sommarspelet 1988. Hon vann också det franska femdagarsloppet Trophée d’Or Féminin och under de olympiska spelen i Rio de Janeiro 2016 tog hon ännu ett silver i linjeloppet. Läs mer

Tuffa tiden efter dotterns födsel

2020 fick Emma sitt andra barn, My. Men efter födseln kallades en läkare dit som konstaterade att den nyfödda dottern har Downs syndrom.

– Jag hade noll kunskap om Downs syndrom. Jag var rädd och väldigt ledsen. Jag kände en tomhet. Vad betyder det här? Händer det här oss?, sa Emma till Aftonbladet då.

Sedan kom nästa läkarbesked, My hade ett stort hål i hjärtat – något som vände upp och ner på hela livet.

expand-left helskärm

Förståelse för hur olika vi alla är

Men i dag, nästa fyra år senare så mår My ”jättebra”.

– Hennes hjärtfel märker hon inte av, vi går går årliga kontroller och hon har ett större läckage i den ena klaffen än vad de kanske hade önskat, men det är ingenting som påverkar henne, säger Emma.

Hon berättar att dotterns Downs syndrom ”bjuder på en hel del utmaningar” och beskriver My som ”väldigt aktiv, ganska spontan, stark och utan filter”.

Hur har livet förändrats?

– Man blir ganska ödmjuk för livet, generellt, när livet tar en vändning som man inte var beredd på. Jag hade ju aldrig tänkt att vi skulle bli den familjen med ett barn som har Downs syndrom... Men nu är vi det och i början var det ju ganska tufft på många sätt, men jag märker att jag tänker lite annorlunda nu. Jag tror att man får en förståelse för hur olika vi alla är, med eller utan diagnos.

expand-left helskärm Emma Johansson

Plus på livet

Kärlekslivet

– Han reser kanske lite väl mycket, samtidigt som jag också tror att det gör att vi klarar att ligga där uppe för då inser man hur bra man har det och att man saknar varandra. Det är positivt.

Hur länge har ni varit ett par.

– Vi träffades 2005, eller 2006. Så länge!

Hur får man kärleken att hålla i sig så länge?

– Ja, säg det! Jag tänker att vi gått så många olika resor. Först som nyförälskade, sedan blev han min tränare och då var det lite att finna balansen att ha sin pojkvän som sin tränare och det var han ju hela min karriär. Ta steget vidare, vi gifte oss under karriären och köpte hus och sedan har vi toppat med tre barn. Det är väl kanske den största utmaningen just nu. Att man har tre barn som tar så otroligt mycket tid, tidigare har man ju haft all tid för varandra, så det kanske är det vi behöver jobba för nu.

expand-left helskärm Emma Johansson och Martin Vestby.

Hälsan

– Jag tycker att jag har en ganska bra balans, jag mådde ju superbra när jag var toppidrottsutövare men med tanke på att jag har tre småbarn under fem år så mår jag ganska bra.

Karriären

– Jag fick ut maximalt av min karriär också det att jag körde några år på övertid. Jag tänkte att jag skulle sluta efter London, kanske köra ett år till – men jag höll på helt fram till Rio och fick ett bra avslut. Det blev inte guld med det blev så bra som det kunde bli.

Ekonomin

– Vi har så vi klarar oss! Vi bor inte i ett tält och vi bor heller inte på ett slott. Hade gärna haft ett sådant här sommarställe, så jag kan ju säga minus om man ska tänka så. Men vi har det bra. Vi lever som en bra familj.

Har du gjort något stort köp det senaste?

– Jag köpte en elcykel! Det behöver man. Jag har alltid tänkt att jag ska försöka hålla mig fit nog till att cykla upp för den jävla backen som vi har upp till vårt hus, men jag insåg att, när vi har tre barn blev backen bara längre och längre och längre, så det var en superinvestering!

Framtidsplanerna

– Vad är framtidsplaner? Där måste jag sätta ett för just nu har jag inget, jag lever verkligen i nuet och jag är lite fast med barnen. De är ett, tre och fem år och det finns inte så mycket tid för annat.

– Så för mig är det bara att få saker och ting att funka.