Clabbe om Svenne Hedlunds död: ”Det kom som en chock för alla”

Publicerad: Mindre än 10 min sedan

Den folkkäre artisten Svenne Hedlund är död.

Han drabbades av coronaviruset i höstas och fick åka ambulans till sjukhus tidigare i veckan.

– Det kom som en chock för alla som inte visste hur dålig han var, säger vännen och turnékollegan Clabbe af Geijerstam till Aftonbladet.

Under lördagsförmiddagen dog Svenne Hedlund, 77 år gammal. Han somnade in på Värnamos lasarett omgiven av dottern och barnbarnen.

Det var i höstas som Svenne Hedlund smittades av coronaviruset under turnén ”Hits of the 60s” som han gjorde tillsammans med Lennart Grahn och Clabbe af Geijerstam. Han repade sig först men blev aldrig fullt återställd och i onsdags kväll fick han åka med ambulans till Värnamos lasarett.

Tanken var att trion skulle ha spelat på Intiman i Stockholm från den 12 till den 16 december, som ett avslut på höstturnén.

helskärm Svenne Hedlund och Clabbe af Geijerstam.

När Aftonbladet når Clabbe af Geijerstam är han tagen och chockad av beskedet om Svenne Hedlunds bortgång.

– Det kom som en chock för alla som inte visste hur dålig han var. Han hade ju haft covid ett tag och ställt in ett par spelningar. Vi var lite förberedda på att han inte mådde bra och inte kunde vara med på våra spelningar på Intiman i Stockholm och vi försökte parera det. Men att det skulle ta den här vändningen, det var en chock.

Sista spelningen i Falun

Deras sista spelning var den 30 oktober på Faluns konserthus.

– Då var han så pigg som han kunde vara. Han hoppade ju inte omkring på scenen likadant som vi andra, men han var sitt vanliga jag. Det som fäste på scen var när han framförde ”I natt jag drömde”, då stod publiken upp och sjöng. Det var hans sista låt på egen hand, sedan hade vi ett avslut med lite partylåtar. Svennes sista sjungna ord var ”Skake” från ”Hippy hippy shake”, säger Clabbe af Geijerstam och berättar att Svenne Hedlund testades för coronaviruset för drygt fjorton dagar sedan:

– Då blev han inlagd för observation. Sedan fick han komma hem igen, men han fick lunginflammation och det klarade inte hans kropp. Svenne hade ju försämrad lungkapacitet redan från början. Då hade vi redan tagit beslutet att han inte skulle vara med på några spelningar i mitten av december, då ställde Mike Watson upp. Vi förstod då att Svenne inte heller skulle klara av Intiman.

Clabbe: om Svenne: Vänlig och försynt

Kommer ni att hylla Svenne på scenen på något sätt?

– Vi vet inte riktigt hur ännu, det är så färskt, men det är klart vi gör det. Vi ska göra det på ett värdigt sätt.

Hur minns du Svenne som person?

– Som vänlig och försynt. Det finns nog ingen som kan säga ett ont ord om Svenne. Han ställde alltid upp på det vi hittade på, han drog verkligen sitt strå till stacken. Han var ju vårt största affischnamn på turnén och han fick sjunga ända till slutet. Han levde ju för 50- och 60-talsmusiken. Svenne satt framför spegeln och fönade håret, det skulle vara svart och blank. Sedan drog han på sig silverjackan med diamanter på. Han var Svenne Hedlund in i det sista.