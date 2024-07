Malin Åkerman och Elsa Öhrn spelar mor och dotter i ”Ett sista race”

Publicerad 2023-12-28

En är Hollywoodstjärna. En är nykomling.

Möt Malin Åkerman, 45, och Elsa Öhrn, 20, som spelar mor och dotter i juldagens stora svenska filmpremiär ”Ett sista race”.

– Min bild av Malin var… en superstjärna. Så det var lite oväntat att du var så normal, snäll och ödmjuk, säger Elsa, vänder sig mot Malin och skrattar.

Vi träffas i en svit på Grand Hôtel i Stockholm. Jag frågar Elsa Öhrn, med bara ett fåtal film- och tv-roller bakom sig, hur ofta hon suttit i en sådan här intervjusituation.

– Inte många. Typ… en handfull, säger hon.

Och du, Malin?

– Ingen aning. Jag har hållt på i över tjugo år. Tusentals, kanske.

De två har lite olika ingångar till rollerna i Edward af Silléns påkostade bilactionkomedi, om ett gäng människor som deltar i ett illegalt streetracinglopp från södra till norra Sverige.

– Jag behövde inte ens läsa manus, jag älskar Edwards vision, han är superbra med komedier. Och jag älskar bilar, det är the perfect marriage för mig.

Hon pratar så, Malin. Ungefär 15-20 procent av allt hon säger är på engelska. Född i Stockholm, men hon flyttade med familjen till Kanada som 2-åring. Sedan i vuxen ålder vidare till Los Angeles. Så engelska är hennes förstaspråk. Ändå talar hon svenska helt utan någon som helst brytning.

– Men det pirrar alltid lite i magen när jag ska prata svenska. Då är jag inte i min comfort zone när jag skådespelar på svenska. Särskilt inte om jag ska improvisera, säger Malin.

expand-left helskärm David Hellenius och Malin Åkerman.

Hon och Edward träffades första gången när hon skulle vara programledare för tv-galan Kristallen ihop med David Hellenius. Edward jobbade bakom kulisserna med galan. Sedan valde han ut Malin för huvudrollen i sin långfilmsregidebut ”En del av mitt hjärta” (2019), filmkomedin som bygger på låtar av Tomas Ledin. Med närmare en halv miljon biobesökare, är det den framgångsrikaste svenska filmen de senaste fem åren.

Därför var det enkelt för henne att tacka ja när Edward kallade på henne igen.

Elsa hade gjort ”Berts dagbok” (2020) och huvudrollen i nyinspelningen av ”Vinterviken” (2021) när hon provfilmade mot David Hellenius, som spelar hennes pappa i filmen.

I stora biroller i filmen medverkar välkända namn som Peter Dalle, Johan Ulveson, Johan Glans, Ola Forssmed och Jonas Karlsson.

– Det var ju överväldigande när jag fick veta vilka som skulle vara med, jag tänkte: Vad gör jag här med de här personerna?

– Jag har mest scener ihop med David och Malte (Gårdinger, som spelar hennes pojkvän). Men det var kul och lärorikt att se hur folk förberedde sig inför tagningarna. Peter Dalle på ett sätt, medan Ola Forssmed och Jonas Karlsson är närvarande på ett annat. Och alla hade sådan ödmjuk inställning till varandra.

expand-left helskärm Jonas Karlsson, Malte Gårdinger, Elsa Öhrn, David Hellenius, Malin Åkerman, m.fl.

”Knappt suttit bakom en bilratt”

Bilar, framför allt gamla amerikanska bilar, sådant som ibland kallas raggarbilar, spelar en viktig roll i filmen. När det gäller erfarenheten av bilar, finns det inte många likheter mellan Malin och Elsa.

– Jag har haft körkort sedan jag var 16. Har två bilar, en Jeep pickup-truck för hela familjen där man får plats med surfingbrädor och cyklar, och en Lexus från 2012. En hybrid, det är bra nu när bensinpriset nästan fördubblats.

– I Los Angeles finns det så många roliga bilar eftersom det är så bra väder, det finns inget salt på gatorna, bilarna rostar inte. Varje fredag på Bob’s Diner samlas folk och visar upp sina bilar, jag brukar åka dit någon gång i månaden och titta.

– Jag har knappt suttit bakom en bilratt förut. Jag trodde en Camaro var en Cameron. Jag är uppvuxen på Södermalm i Stockholm, vi har aldrig haft någon bil, pappa sa det var onödigt, snart kommer ändå bilarna att flyga, typ (skratt), säger Elsa.

– En stor utmaning för mig var att spela någon som är otroligt intresserad av bilar. Det var någon scen där jag skulle låtsas meka med motorn, det har jag svårt att relatera till. Och jag har fortfarande inget körkort.

expand-left helskärm Elsa Öhrn och Malin Åkerman.

Spelat mot Hollywoodstjärnor

Det som driver handlingen framåt är att Elsas rollfigur Hanna och hennes pojkvän Charlie ställer upp i den illegala streetracingtävlingen. Ingen av de numera skilda föräldrarna gillar det och försöker stoppa dem. Pappan Dennis som David Hellenius spelar hamnade en gång i fängelse just för att han var en framgångsrik illegal streetracingförare.

– Elsa och jag har tyvärr inte så många scener tillsammans, det är mest David och jag som jagar efter henne, säger Malin, som spelar Tove, Hannas mamma.

Hon har genom åren gjort drygt ett 70-tal film- och tv-roller i USA. ”The comeback” med Lisa Kudrow. ”The heartbreak kid” med Ben Stiller. ”Watchmen” med Jackie Earle Haley, Carla Gugino, Matthew Goode, Patrick Wilson och Billy Crudup. ”The proposal” med Sandra Bullock och Ryan Reynolds. ”Catch .44” med Bruce Willis. ”Rock of ages” med Tom Cruise, Alec Baldwin, Catherine Zeta-Jones och Bryan Cranston. ”Rampage: Big meets bigger” med Dwayne Johnson. För att nämna några. Omväxlande studio- och independentfilmer. Och så förstås tv-serien ”Billions” med Damian Lewis och Paul Giamatti.

– Mitt stora learning moment var ”Watchmen”. En jättestor studiofilm. Sex månaders inspelning. Det var titta, lyssna och lära av alla de fantastiska skådespelarna.

Har du några förebilder?

– Tilda Swinton. Jag tycker hon alltid är intressant. Hon gör så ovanliga val. Och verkar cool privat också. Och så älskar jag bröderna Coen. Det är min dröm att jobba med dem. What they bring out in actors… de har en unik talang.

expand-left helskärm Elsa Öhrn och Malin Åkerman.

Hoppas på publikrusning

Elsa gick Södra Latins teaterlinje på gymnasiet. Hon har alltid gillat cirkus, teater och musikaler. Efter ”Vinterviken” förstod hon att det var det här hon verkligen vill göra.

Några planer på scenskolan?

– Jag har varit lite emot det, när man går där är det väl svårt att göra något annat samtidigt. Samtidigt är jag sugen på att läsa teaterteori. Men det är ju svårt att komma in.

Elsas favoritskådespelerska är franska Marion Cotillard.

Hon har efter ”Ett sista race” medverkat i en UR-serie som hon inte får prata om.

Malin har senast spelat in independentfilmen ”Nowhere man” med Jack Quaid och Jeffrey Dean Morgan. Den långa skådespelarstrejken i Hollywood innebar att hon för en gångs skull fick en ledig sommar hon kunde tillbringa med maken Jack Donnelly (skådespelare, manusförfattare) och 10-åriga sonen Sebastian.

Nu väntar två filminspelningar, en på Irland, en i Australien.

Men först hoppas förstås både Malin och Elsa på publikrusning till ”Ett sista race”.