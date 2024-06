”Glee”-stjärnan ska bli tvåbarnspappa: ”Kommer snart”

Delade ”Mamma Mia”-inlägg på Instagram

Publicerad 2023-12-25

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Darren Criss ska bli tvåbarnspappa.

I ett Instagraminlägg avslöjar ”Glee”-skådespelaren den glada nyheten – med ett ”Mamma Mia”-inlägg.

”Det här är det bästa graviditetsavslöjandet någonsin”, skriver en användare i kommentarsfältet.

”Glee”-stjärnan Darren Criss, 36, och frun Mia Swier, 38, väntar sitt andra barn tillsammans.

Skådespelaren delade med sig av beskedet på Instagram genom att dela en bild på omslaget till filmen ”Mamma Mia: Here we go again”, med familjens ansikten på.

”KOMMER SNART... vi får hoppas att uppföljaren är bättre än min Photoshop”, skriver han.

Kärleken i kommentarsfältet

Kommentarsfältet har överösts av kärlek och lyckönskningar till de blivande tvåbarnsföräldrarna.

”Omg grattis!!!!”, skriver ”Glee”-skådisen Jenna Ushkowitz.

”Ni är så roliga. GRATTIS”, skriver skådespelaren Vanessa Hudgens.

Youtube-profilen Devin Lytle skriver:

”Älskar att se detta! Grattis till er två!”.

expand-left helskärm Darren Criss spelade rollen som Blaine Anderson i ”Glee”.

Fick en dotter förra året

Paret fick sitt första barn, dottern Bluesy, i april 2022.

I ett inlägg på Instagram visade de upp dottern med en bild från sjukhuset.

”M & P har gjort musik. Bluesy Belle Criss 4/11/22 Ute nu”, skrev Darren Criss i inlägget.