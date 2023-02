Stjärnorna hyllade Olivia Newton-John under minnesstunden

Dolly Parton: ”Tack för att du lät ditt ljus skina över oss”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Ett halvår efter Olivia Newton-Johns död hölls minnesstunden.

Där hyllades sångerskan av flera stjärnor.

– Hon var en underbar naturkraft, sa Elton John.

Den offentliga minnesstunden för Olivia Newton-John hölls i Melbourne, i Australien, och besöktes av tusentals människor, rapporterar The Guardian.

”Grease”-ikonen dog i bröstcancer i augusti 2022, 73 år gammal.

Under den offentliga minnesstunden hedrades stjärnan, både av familjen och flera kändisar.

”Var inget Olivia-fan”

Maken John Easterling, 70, höll tal på minnesstunden.

– Jag var inget Olivia-fan, jag hade inte ens sett ”Grease”, inledde han.

John Easterling fortsatte med att berätta om när han hörde henne sjunga ”Pearls on a chain” i Miami. Då förstod han att hon kunde ”läka människor” med sin sång.

– Det slog mig rakt i bröstet, sa han i talet.

Även Olivia Newton-Johns dotter, Chloe Lattanzi, 37, talade, och möttes av stående ovationer från publiken.

– Jag älskar hur hon älskade fullt ut, helt och hållet, sa hon under talet.

helskärm John Easterling och Olivia Newton-John 2011.

Hyllades av Elton John

Skådespelaren och sångerskan hedrades även av flera kändisar.

Den australienska artisten Delta Goodrem, 38, sjöng ett medley av stjärnans mest kända låtar.

Elton John, 75, hyllade Olivia Newton-John över video-länk.

– Hon var en underbar naturkraft, hon var rolig, snäll, varm och talangfull, sa han.

Dolly Parton: ”Hela världen sörjer med er”

Country-sångerskan Dolly Parton, 77, gav även hon en hyllning till stjärnan, och sa att hon sörjde med hela Australien efter hennes död.

– Som land ska ni vara väldigt stolta och veta att hela världen sörjer med er, sa hon och fortsatte:

– Olivia, för att citera en av dina låtar, ”jag älskar dig ärligt talat”. Tack för att du lät ditt ljus skina över oss.

Olivia Newton-John var kanske mest känd för rollen som ”Sandy” i musikalfilmen ”Grease” från 1978.

Rollen gjorde henne ikonisk med låtar som ”You’re the one that I want” och ”Hopelessly devoted to you”.

Hon gjorde även framgångar som soloartist med hits som ”Xanadu” och ”Physical” under 80-talet.