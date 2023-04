Matthew Perry tar bort attackerna mot Keanu Reeves från självbiografin

”Jag har bett om ursäkt”

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

Han undrade varför skådespelare som Keanu Reeves fortfarande finns bland oss när talangfulla personer som River Phoenix har dött.

Men nu tar Matthew Perry tillbaka sina attacker och kommer ändra texten i nya upplagor av boken.

– Jag sa en dum grej. Det var en taskig grej att göra, säger Matthew Perry till Los Angeles times Festival of books.

”Friends”-stjärnan Matthew Perry, 53, tar bort de ”taskiga” referenserna till skådespelaren Keanu Reeves, 58, i framtida upplagor av sin självbiografi.

I ”Friends, lovers, och big terrible thing” skriver Perry bland annat om River Phoenix, som han spelade med i filmen ”A night in the life of Jimmy Reardon” 1988. Skådespelaren som dog av en överdos 1993 var en ”vacker person, både på insidan och utsidan”, skriver han.

Och vid tid två tillfällen i boken undrar han varför Reeves ”fortfarande finns bland oss” när ”talangfulla” skådespelare som River Phoenix har dött.

helskärm Matthew Perry.

Bor på samma gata

– Jag sa en dum grej. Det var en taskig grej att göra, säger Matthew Perry till Los Angeles times Festival of books och fortsätter:

– Jag använde hans namn eftersom vi bor på samma gata. Jag har bett om ursäkt till honom offentligt.

Han säger att han inte träffat på honom i verkligen än.

– Om jag springer på honom kommer jag be om ursäkt.

Matthew Perry menar även att framtida versioner av boken inte kommer ha Keanu Reeves namn i sig.

helskärm Keanu Reeves.

Har redan bett om ursäkt

Perry har redan bett om ursäkt för användandet av ”John Wick”-stjärnans namn och menat att han slumpmässigt valde namnet och att han var ett ”stort fan”.

– Jag ber om ursäkt. Jag borde använt mitt eget namn istället, sa han till People i oktober.