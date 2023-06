Elton Johns sista konsert på brittisk mark – tog farväl vid Glastonbury

Hyllade George Michael under spelningen

Uppdaterad 07:11 | Publicerad 04:35

Nu är det slutspelat för musiklegendaren.

Under söndagen genomförde Elton John sin sista konsert någonsin – på brittisk mark.

– Det här är en väldigt speciell och känslomässig kväll, sa han från scenen.

Elton John har sålt över 300 miljoner skivor och gjort sig känd med låtar som ”Your song”, ”Goodbye yellow brick road” och ”Candle in the Wind”

Under söndagen stängde musikern Galstonbury-festivalen i vad som han själv säger kan vara hans sista spelning på brittisk mark.

– Det här är en väldigt speciell och känslomässig kväll för mig – det kan vara min allra sista föreställning i England, i Storbritannien. Så det gäller att jag gör ett bra jobb och underhåller er, sa han från scenen.

helskärm Elton John på Gröna Lund 2016.

Under konserten spelade Elton John låten ”Don't let the sun go down on me” från 1974.

Låten blev snabbt populär men som slog igenom stort när han släppte en liveduett tillsammans med George Michael 1991.

George dog i december 2016, och under Eltons sista spelning uppmärksammande han att det var Georges födelsedag.

– I dag skulle han ha fyllt 60 år. Jag vill tillägna den här låten till hans minne och all den undersköna musik han lämnade oss, sa han.

helskärm Elton John spelade vid Glastonbury-festivalen på söndagen.

Avslutar i Stockholm 3 juli

Den 76-årige popstjärnan är ute på en avskedsturné och har redan spelat för sista gången i USA. Det allra sista framträdandet blir i Stockholm på Tele2 Arena den 8 juli.

Glastonbury är ett av Storbritanniens främsta kulturevenemang och arrangerades för första gången 1970. Den kända och kändistäta festivalen gjorde comeback i fjol efter att ha ställts in på grund av pandemin 2020 och 2021.