Karl Martindahl började odla – efter kollapsen: "Mådde inte så bra"

Nu släpper artisten ny musik

Han firar 30 år som artist och är nu tillbaka med ny musik under artistnamnet Wimbledon Centre Court.

Men under några år mådde Karl Martindahl psykiskt dåligt och det blev bara värre och värre.

– Till slut kollapsade jag, säger han till Aftonbladet.

Året var 1993 när då den 12-årige Karl Martindahl tillsammans med gruppen The Flying Eagles vann tävlingen Söndagsfestivalen i ”Söndagsöppet” med låten ”Philippa”.

I början av 2000-talet var Karl Martindahl med i Bert Karlssons talangsåpa ”Fame Factory” och han tävlade sedan i Melodifestivalen med ”Love turns water into wine” som gjorde honom känd för den breda publiken.

helskärm Karl Martindahl.

”Jag firar 30 år som artist”

Nu är Karl Martindahl tillbaka, 30 år efter kvällen i ”Söndagsöppet”, med låten ”We can make it better” som han släpper under artistnamnet Wimbledon Centre Court.

– Det känns jättekul. Jag firar 30 år som artist och varför inte göra det så roligt som möjligt. Den här texten har jag skrivit till min fru Anna då det är fem år sedan som vi gifte oss. Då fick hon en låt i bröllopspresent och nu kände jag att det var dags igen.

– Den här låten handlar om något som de flesta som levt i en lång relation säkert har upplevt någon gång. Man kanske har lite svårt att nå varandra och man kommer till en fas då kommunikationen inte är så bra. Det kan också vara mycket med barn och jobb, men någonstans börjar ju ändå allt med en stark kärlek. Den är skriven ur perspektivet att jag vet att det vi har är det finaste som finns och att det är värt att kämpa för, säger han och tillägger att hustrun är mycket förtjust i det han har skrivit.

helskärm Karl Martindahl släpper ny musik under artistnamnet Wimbledon Centre Court.

Själva artistnamnet har också sin förklaring.

– Jag tycker väldigt mycket om tennis och det modet. Men själva namnet är mer en känsla än något annat, ni vet när man känner en stor glädje och har en Wimbledon Center Court-känsla. Namnet beskriver verkligen hur jag mår just nu.

helskärm nästa Karl Martindahl i ”Fame factory”. 1 / 2 Foto: Andreas Bardell

”Missade mycket av tonårstiden”

Om vi backar bandet, hur minns du ”Söndagsöppet” och tiden efter det?

– Där och då insåg jag att jag verkligen var på rätt plats. Det var musik som jag skulle pyssla med. Att jag sedan lyckades med det är så jäkla coolt. Efter ”Söndagsöppet” turnerade jag i hela Sverige och det var i stort sett något varje helg under min tonårstid. När mina polare hade hemmafester satt jag på något tåg någonstans. Jag fick lära mig väldigt mycket om artisteri, men missade mycket av tonårstiden.

Sedan blev det som sagt ”Fame Factory” och Karl Martindahl förklarar hur tacksam han är för den resan.

– Det gav mig jättemycket och ledde mig också till Melodifestivalen vilket var skithäftigt. Men hjulen snurrade väldigt fort där ett tag och det var både roligt och jobbigt. Men alla var så snälla mot mig och jag fick så mycket kärlek.

helskärm Presskonferens inför Fame Factory-finalen på Hovet den 11 april 2004. Bilden: De åtta finalisterna. Övre raden fr v Sandra Dahlberg, Jimmy Jansson, Johan Östberg, Karl Martindahl och Carola Szücs. Nedre raden fr v Maja Gullstrand, Johan Becker och Sara Löfgren.

”Haft en ådra av melankoli och mörker”

Genom åren har Karl Martindal fortsätt skrivit låtar, turnerat och släppt musik – men när det snurrade som mest började han må allt sämre psykiskt.

– Sedan tonåren har jag haft en ådra av melankoli och mörker och ibland har det tagit större plats. Det var några år som jag var väldigt försiktig med offentligheten då jag inte mådde så bra. Till slut kollapsade jag.

Det var när ert andra barn föddes för nio år sedan?

– Ja, och det var väldigt tufft. Men det som inte dödar en gör en bara starkare och jag överlevde faktiskt. Det är jag otroligt stolt över. Jag fick ta till professionell hjälp, men det stora jobbet gjorde jag ändå själv.

helskärm Karl Martindahl började odla.

Odlingen blev en väg ut ur mörkret

Karl Martindahl började intressera sig för odling vilket blev en väg ut ur mörkret.

– Jag är lycklig för att jag tog mig igenom allt på ett kreativt sätt. Jag upptäckte odlingen och i passionen som uppstod var det som att jag hittade svaret. Jag skrev sedan boken ”Den goda skörden” och började föreläsa med temat ”odling för ett bättre mående”. Jag tänker ibland på hur jag lyckades vända allt till något positivt och att jag också har kunnat hjälpa andra. Det har gett mig styrka, säger han och betonar också hur mycket familjen betydde då.

– De var ett jättestöd för mig. När man har en stark kärlek och en lång relation får man bära varandra under olika skeenden av livet.

Idag mår Karl Martindahl bättre än någonsin.

– Men det var en viktig och lärorik period i mitt liv som gjorde att jag växte enormt mycket. Nu står jag här på andra sidan och för första gången på många år kan jag säga att jag aldrig har mått bättre. Jag har inte känt mig starkare på evigheter och det är en underbar känsla.

helskärm Karl Martindahl.