Skyddsängeln åkte ut ur ”Masked singer”: ”Var nästan som blind under själva masken”

Låt: Backstreet boys – ”Shape of my heart”

Pandornas egen beskrivning:

– Jo minsann. Jag och min kompanjon är förtrollande i vilken skärm som helst. Än så länge lever min konst. Nej, jag menar art, så klart. Jag gick från svartvitt till färg med hjälp av min kraft. Och jag växlade upp med drinkar och resor som var för bra för att vara sanna. Det var som trolleri! En del av mig har förvandlat drömmar till guld på hög nivå. Och en del av mig kan man kalla billig. Ingenting sätter gränser när vi drömmer ihop. Jag har kanske inte alltid talat sanning. Och min kompanjon utmanar Carl von Linné. Tillsammans är vi oslagbara. Ingmar Bergman skulle nog bli kolsvart av avund om han såg mig in action. Han trollade ju aldrig hoppande djur. The show must go on. Jag klär mig i kappan. Och toppar med pandasväng.