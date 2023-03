Därför lägger Blac Chyna ner sin Onlyfans: ”Värd mer”

Uppges ha dragit in 240 miljoner dollar

Publicerad: Alldeles nyss

Blac Chyna är färdig med Onlyfans.

Trots att stjärnan uppges ha tjänat enorma summor på sin sida.

– Det är en återvändsgränd, säger hon i ”Jason Lee Show”.

Blac Chyna, 34, som egentligen heter Angela Renée White, lägger Onlyfans på hyllan, skriver New York Post.

Modellen och före detta realitystjärnan berättar att hon genomgår stora livsförändringar.

– Jag förändrar allt med mig, säger hon i ”Jason Lee Show”.

Nu slutar hon lägga upp intima bilder på den skandalomsusade hemsidan.

– Det är en återvändsgränd. Allt det där är en återvändsgränd, och jag vet att jag är värd mycket mer än så.

helskärm Blac Chyna.

Det är inga småsummor som modellen dragit in på kontot. Bara under 2021 uppges stjärnan ha tjänat hissnande 2,4 miljarder svenska kronor, skriver New York Post.

Summorna har inte bekräftats av modellen. Men enligt flera sajter, bland andra Variety, ska Chyna ha tjänat 20 miljoner dollar i månaden under 2021.

helskärm Stjärnan uppges ha tjänat 2,5 miljarder svenska kronor på Onlyfans.

Har barn med Tyga och Rob Kardashian

Blac Chyna har en 10-årig son med rapparen Tyga. Hon har dessutom en 6-årig dotter tillsammans med Kardashian-brodern Rob Kardashian.

Barnen är den främsta anledningen att stjärnan lämnar Onlyfans.

– Vid en viss ålder ser de allt och och dras till det, säger hon i programmet.

Även juridiska problem ska ha bidragit till att stjärnan lade Onlyfans på hyllan.