Fängelse väntar ”Desperate housewives”-stjärnan

Felicity Huffman döms i mutskandalen

avMagnus Sundholm

NÖJE 9 april 2019 21:53

HOLLYWOOD. ”Desperate housewives”-skådespelerskan Felicity Huffman väntas dömas till fängelse.

Den uppger försvarsadvokaten och den före detta federala åklagaren Manny Medrano.

– Det blir sannolikt fyra till tio månader bakom galler.

Felicity Huffman, 54, döms för sin inblandning i den mutskandal som nu skakar några av USA:s mest ansedda universitet.

Manny Medrano kallar i Los Angeles Times straffet för relativt lindrigt. Detta beroende på att mutan var relativt låg.

Huffman har erkänt sig skyldig till att ha betalat drygt 140 000 kronor för att hennes 18-åriga dotter, Sofia, skulle få bättre resultat på de amerikanska högskoleproven.

Huffman försökte sig sedan på en liknande process för sin yngre dotter, Georgia, 17.

– Jag tar fullt ansvar för det jag har gjort och accepterar konsekvenserna av det. Jag skäms för den smärta jag åsamkat min dotter, min familj, mina vänner, mina kollegor och utbildningssamhället, säger hon i ett uttalande.

– Jag vill be dem om ursäkt. Jag vill särskilt be om ursäkt till de elever som varje dag arbetar hårt för att ta sig in på college, till deras föräldrar som gör enorma uppoffringar för att på ett ärligt sätt stötta sina barn.

I uttalandet som släpptes på måndagen var hon noga med hennes barn inte var inblandad i skandalen.

33 föräldrar

– Min dotter visste absolut inget om mina gärningar. På grund av mina missriktade och felaktiga handlingar har jag förrått henne.

Huffman är bara en av tolv föräldrar som erkänt sig skyldiga till bedrägeri och brottsplanering.









1 av 3 | Foto: Steven Senne / TT Felicity Huffman i rätten i Boston den 3 april.

Totalt har 33 föräldrar åtalats i målet – däribland ”Huset fullt”-skådespelerskan Lori Loughlin. Ytterligare fler åtal väntas den här veckan.

Den före detta federala Los Angeles-åklagaren Neama Rahmai uppger att de åtalade har små chanser att undkomma fällning.

– De här målen handlar inte om försvar, de handlar om att begränsa skadorna. De som slåss mot åtalet får dåliga råd av sina advokater. Målen är vattentäta. Det bästa försvarsadvokaterna kan göra är att överlägga med åklagaren i hopp om lindrigare straff.

