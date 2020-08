Publiken får inte pengarna tillbaka – har anmälts 369 gånger

GES-show och ”Så som i himmelen” flyttades på grund av corona – arrangören vägrar betala

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 29 juli 2020 kl. 16.26

369 personer har anmält nöjesarrangören Krall Entertainment till Allmänna reklamationsnämnden.

Bolaget vägrar att ge pengarna tillbaka för de uppskjutna föreställningarna ”Stanna världen en stund” och ”Så som i himmelen”.

– Det är tråkigt att kunder är missnöjda och det är en tråkig situation att befinna sig i, säger Patrik Krall till Göteborgs-Posten.

På grund av coronapandemin har flera föreställningar av ”Stanna världen en stund” och ”Så som in himmelen” fått ställas in i Göteborg. Båda showerna har skjutits upp till nya datum nästa år och då också flyttats från spelstället The Theatre i Gothia Towers till att istället äga rum i arenan Scandinavium.

Men trots att Allmänna reklamationsnämnden, Arn, beslutat att de som vill få pengarna tillbaka för framflyttade arrangemang också ska få det, vägrar arrangören Krall Entertainment att betala tillbaka några pengar, skriver Göteborgs-Posten.

Får inte vad de köpt

Anmälningarna har vällt in till Arn och enligt Göteborgs-Posten finns det just nu 369 ärenden som gäller Krall Entertainment och att biljettköparna inte får sina pengar tillbaka.

En av anmälarna är Anna Ringqvist som köpt biljetter till GES-showen ”Stanna världen en stund” och som vill få pengarna tillbaka efter att showen skjutits upp ett år och omvandlats från krogshow till arenaföreställning.

– Det var inte alls den typen av upplevelse som vi köpt, vi hade aldrig valt den arenan från början. Det som lockade oss var att det skulle vara en intim krogshow, säger hon till Göteborgs-Posten.

Hävdar force majeure

Men Krall Entertainment fortsätter att vägra betala tillbaka pengar till biljettköpare som inte längre vill eller kan gå på de framflyttade showerna.

– Det är klart att det inte blir helt samma sak med en annan lokal, men det behöver inte bli sämre, säger Patrik Krall som driver Krall Entertainment.

– Det är tråkigt att kunder är missnöjda och det är en tråkig situation att befinna sig i. Vi borde kanske förklarat oss på ett bättre sätt, för vi märker ju att vi inte riktigt får förståelse för den situation som vi sitter i. Den är ny för oss, säger han till Göteborgs-Posten.

Arn: Vidtar inga åtgärder

Enligt tidningen trycker Krall också på att besökarna i samband med biljettköpet också ingått ett avtal där man avsäger sig rätten att få tillbaka pengarna vid särskilda händelser som står utanför företagets kontroll, en så kallad force majeure.

– Vi anser att force majeure inte har betydelse i just biljettkostnaden i det här fallet. Men här har företaget haft en annan syn på betydelsen av den principen. Det är inte ovanligt att man gör olika bedömningar. Våra beslut är rekommendationer som nästan alla följer, men vi vidtar inga åtgärder mot företag som inte följer besluten, säger Marcus Isgren, chef på Arn, till Göteborgs-Posten.

