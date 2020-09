Så fejkar SVT sommarvärme i ”Mästarnas mästare”

Leijnegard i kortärmat: ”De andra har täckjackor”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 06 september 2020 kl. 23.44

BÅSTAD. Micke Leijnegard står som vanligt med upprullade skjortärmar.

Men tv-teamet runt honom har täckjackor i stället för badshorts.

– Det är ju nånstans en illusion av att det är sommar och sol, säger ”Mästarnas mästares” projektledare Anders Wistbacka om inspelningen i ett höstruskigt Båstad.

För ett år sedan var det närmare 35 grader i Porto Heli i den grekiska övärlden. När SVT nu tvingats flytta hem inspelningen inspelningen av ”Mästarnas mästare” till Bjärehalvön och Båstad vill kanalen ändå att samma känsla av sol, värme och vackra vyer ska genomsyra tv-bilderna.

Foto: Jerker Ivarsson Micke Leijnegard kör kortärmat för tv-kamerorna.

Men när temperaturen pendlar mellan 15 och 18 grader och inspelningen är förlagd till en strand utan vindskydd där stormbyarna står på så kylan äter sig innanför huden är det upp till programledaren Micke Leijnegard, 56, att leverera känslan av sommar in i tv-kamerorna.

Leijnegard: ”står och fryser”

När producenten ropat ”tystnad” och ”kör” så har Leijnegard sedan länge kavlat upp skjortärmarna och ler in i kameran med samma outfit som han brukar använda vid inspelningarna av ”Mästarnas mästare” i Sydeuropa.

– Det är ganska roligt. Vi skrattade åt det att när vi spelar in i Grekland så är det 35 grader i skuggan och jag svettas. Alla runt omkring mig, bakom kamerorna, har badbyxor och bikini. Nu är det 15 grader kallare och blåser. Då är det jag som står och fryser och de andra har täckjackor, det är väl skillnaden, säger programledaren när Aftonbladet träffar honom på plats i Båstad.

Foto: Jerker Ivarsson Micke Leijnegard har samma outfit på sig i snålblåsten i Båstad som han brukar ha under inspelningarna av ”Mästarnas mästare” i Sydeuropa.

Foto: Jerker Ivarsson Mellan tagningarna kränger Micke Leijnegard på sig tjocktröja, regnjacka och keps.

Foto: Jerker Ivarsson Varmt – när inte kameran är på. Micke Leijnegard skyddar sig för vindbyarna.

Tävlingsdeltagarna har jackor och tröjor på sig mellan inspelningarna. I teamet varierar kläderna mellan tjocktröjor och regnjackor till såväl täckbyxor och täckjackor till mössor och handskar.

Mellan Micke Leijnegards tagningar i kamerorna kränger han på sig tröja, keps och regnjacka ovanpå den tunna t-shirten som syns i tv-bilderna.

Foto: Jerker Ivarsson Varma jackor på Frida Östberg, Johan Olsson, Sanna Tidstrand, Bengt Gustafsson och Johanna Larsson tillsammans med SVT:s deltagaransvariga under inspelningarna av ”Mästarnas mästare”.

Foto: Jerker Ivarsson Anders Wistbacka, projektledare för ”Mästarnas mästare” på SVT föredrar också tröja och jacka under inspelningarna.

Ska kännas sommar i ”Mästarnas”

– Så är det. Det är ju nånstans en illusion om att det är sommar och sol. Nu är det ju fortfarande sommar, men det ska ju vara varmt och härligt, det är ju ”Mästarnas mästare”, säger SVT:s projektledare Anders Wistbacka.

Fake it till you make it?

– Äh, så kallt var det inte för honom (Micke Leijnegard, reds anm) idag, det tycker jag inte.

Säger du som står i långärmat?

– Ja okej då, hahaha.

”Mästarnas mästare” spelas in under september för att sändas i SVT1 med start nästa år.

Foto: Jerker Ivarsson Skidåkaren Johan Olsson, fotbollsspelaren Frida Östberg, volleybollspelaren Bengt Gustavsson, speedskiåkaren Sanna Tidstrand och tennisspelaren Johanna Larsson tävlar i den första gruppen i ”Mästarnas mästare 2021”.

Foto: Jerker Ivarsson Aftonbladets team på plats i Båstad under inspelningarna av ”Mästarnas mästare 2021” Torbjörn Ek, reporter och Jerker Ivarsson, fotograf.

